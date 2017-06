Von Michael Mader

Kufstein – Im Jänner haben sie es angekündigt, jetzt machen sie Ernst. Die Rede ist von den Grünen im Kufsteiner Gemeinderat, die wegen des zunehmenden Ausweichverkehrs durch die Festungsstadt – wie berichtet – eine Bürgerversammlung auf der Schubertstraße (B171) im Stadtteil Zell abhalten wollen. Also genau auf jener Straße, die von den so genannten Mautflüchtlingen benützt wird, um ohne Vignette durch Tirol fahren zu können.

„Wir wollen am 23. September in Kufstein blockieren“, verkündete GR Alexander Mösinger (Grüne) in der jüngsten Kufsteiner Gemeinderatssitzung und forderte die Unterstützung der anderen Parteien ein. Natürlich wisse er, dass dieses Datum genau in den Wahlkampf falle. Das bemängelte auch Vizebürgermeister Johannes Rauch (ÖVP): „Es handelt sich hier um ein so wichtiges Thema. Ob das so kurz vor der Nationalratswahl der Sache dient, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja ein anderes Datum.“

Das wurde auch gefunden – allerdings nur um einen Tag früher. „Warum machen wir es nicht am 22. September? Da ist der autofreie Tag“, schlug Stadtrat Stefan Hohenauer (Parteifreie) vor, da könnten Synergien genutzt werden. „Moralisch unterstütze ich eure Aktion natürlich“, fügte Hohenauer hinzu. Zeitlich sei man flexibel, betonte Mösinger, und so einigte man sich auf den 22. September.

Unterstützung kam auch von Gemeinderat Alexander Gfäller (SPÖ/Parteifreie): „Ich stehe hinter so etwas, auch wenn es schwierig wird, den Wahlkampf herauszuhalten.“ Rauch sorgte gleich im Gemeinderat dafür: „Du hast ja die schwierigste Position, es scheitert ja an deiner Partei“, brachte Rauch das Aus für die Nichtkontrolle der Vignetten zwischen der Staatsgrenze und Kufstein-Süd und die „roten“ Verkehrsminister ins Treffen.

Mehr Parteien wollen sich im Kufsteiner Gemeinderat noch nicht deklarieren. Im Vorfeld hatte sich aber bereits Stadtrat Walther Thaler (FPÖ/GKL) grundsätzlich bereit erklärt, dabei zu sein, und auch Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) will auf alle Fälle, wie schon 2013, mitprotestieren.

Die genaue Stelle der Blockade steht laut Mösinger noch nicht fest: „Ich wollte ja auch Bürger von Kiefersfelden mit an Bord haben, aber der dortige Bürgermeister hat mir erklärt, dass er für eine Blockade an der Grenze nur eine Genehmigung ab 24 Uhr erhalten würde, und das macht keinen Sinn.“ Eventuell werde jetzt doch im Stadtteil Zell blockiert. Details möchte Mösinger mit allen Fraktionen am 27. Juni besprechen.

Erst dann soll um eine Genehmigung bei der Bezirkshauptmannschaft angesucht werden. Für Mösinger aber nur ein Formalakt, er habe sich bereits erkundigt, auf welche Details er dabei achten müsse.