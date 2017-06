Von Eva-Maria Fankhauser

Pill – Die Begeisterung bei so manchem Piller hält sich in Grenzen. Nach der Kirchnerwies soll schon bald das nächste größere Bauprojekt am Pillberg folgen. Laut Gemeindeführung sei es hingegen eine gute Chance, Wohnraum für heimische Bürger zu schaffen.

Mit etwa 1100 Einwohnern zählt Pill im Bezirk Schwaz nicht gerade zu den einwohnerschwächsten Gemeinden. „Wir wollen aber nicht wieder so schnell wachsen“, erklärt Vize-BM Martin Hochschwarzer. Pill sei durch das Wohnprojekt Kirchnerwies sprunghaft gewachsen. Das solle beim neuen Projekt nicht mehr passieren. „Der Bedarf ist da“, sagt BM Hannes Fender. Die Kirchnerwies wurde in den letzten 25 Jahren verbaut. „Vor zwei Jahren wurden die letzten Baugründe verkauft“, sagt Fender. Doch es gebe noch junge Piller, die ihn nach Baugründen in der Gemeinde fragen. Laut Hochschwarzer gebe es immer wieder Gemeindebürger, die auch schon im Vereinsleben verankert seien, dann aber wegziehen mussten, da sie kein erschwingliches Bauland finden konnten. „Das ist auf Dauer nicht vertretbar“, meint er.

Fender wisse, dass es bereits Kritik an dem Vorhaben gibt. Es würden Vergleiche mit der Gemeinde Buch angestellt. Doch diese Vorwürfe seien haltlos. Die Rede ist von einem rund 13.000 Quadratmeter großen Grundstück im Bereich Köckwies. „Das gehört meiner Schwester. Sie wohnt aber im Zillertal und würde die Fläche daher als Wohnbaufläche zur Verfügung stellen“, erklärt Fender. Es sei „zweischneidig“ für ihn, er könne sich aber nicht ganz raushalten. „Ich will das Beste für die Piller“, sagt er. Rückendeckung bekommt er von seinem Vize. „Es ist wichtig, dass Hannes das mit uns plant“, sagt Hochschwarzer. Es solle ein verträglicher Bau von geförderten Wohnungen und Vergabe von Einzelbaugründen werden. Zudem betont Fender, dass an das Projekt Bedingungen geknüpft seien, wie etwa, dass die Baugründe zu sozial verträglichen Preisen an Piller gehen und auch die Wohnungen zu einem Drittel an Gemeindebürger vergeben werden müssen. „Somit ist die Hälfte des Wohnraumes für Piller“, sagt Fender. Weiters sieht er das Bauvorhaben als Projekt für die nächsten 15 Jahre. „Es soll nicht alles zugleich weggehen, sondern gestaffelt“, bestätigt Hochschwarzer. Das Grundstück sei laut ihnen noch nicht gewidmet und somit Freiland. Bei einem Verkauf erhalte die Besitzerin demnach keine Aufwertung. Der Bauwerber müsse sich dann um Umwidmung und alles Weitere selbst kümmern.

Das bestätigt auch die Eigentümerin auf Anfrage der TT. Sie habe das Grundstück geerbt, wohne aber im Zillertal. „Das ist einfach zu weit weg, als dass wir es selbst bewirtschaften könnten“, sagt sie. Laut Fender gebe es auch keine Interessenten, die das Land bewirtschaften wollen. Mittlerweile sei der Kaufvertrag laut der Zillertalerin schon unterschrieben, es werde aber dennoch weiter verhandelt. Neuer Eigentümer wäre Heinz Schultz. Manchen Pillern reicht die große Wohnungsentwicklung bei der Kirchnerwies. Die Freude über ein weiteres Projekt ist teils gedämpft. Auch die familiären Verstrickungen lassen die Gerüchteküche brodeln.

Doch Schultz gibt Entwarnung: „Es handelt sich dort um eine mögliche Vertragsraumordnung“, sagt Schultz. Etwa 25 Prozent würden seinem Wohnbauunternehmen zur Bebauung zur Verfügung stehen. „Die restliche Fläche kann von der Gemeinde an Gemeindebürger zum Wohnbauförderungspreis weiterverkauft werden“, sagt Schultz. Die Erschließung des Grundstückes müsse von seiner Firma getragen werden. „Keinesfalls ist dort irgendetwas gesetzwidrig oder gar zum persönlichen Vorteil des Bürgermeisters.“