Von Nikolaus Paumgartten

Hall – Drei neue Erdenbürger sind es, die durchschnittlich pro Tag im Landeskrankenhaus Hall das Licht der Welt erblicken. Und weil die Kleinen dabei keine Rücksicht auf Tageszeiten, Wochenenden oder Feiertage nehmen, muss das Personal rund um die Uhr einsatzbereit sein. Doch genau das ist seit ein paar Wochen das Problem: In Hall herrscht ein akuter Mangel an Ärztinnen und Ärzten im Bereich der Geburtshilfe.

„Es stimmt, wir haben einen Engpass“, bestätigt die Ärztliche Direktorin des LKH Hall, Gabriele Kühbacher. Der Grund dafür liegt darin, dass sich derzeit vier Stamm-ärztinnen im Mutterschutz bzw. in Mutterschaftskarenz befinden und eine sich entschieden hat, als niedergelassene Ärztin in eine Praxis zu gehen. „Bei einem Dienst rund um die Uhr, sieben Tage die Woche brauchen wir neun Fachärzte, um das Dienstrad aufrechterhalten zu können“, erklärt Kühbacher. Schließlich dürfe die maximale Wochenarbeitszeit von 48 Stunden nicht überschritten werden.

Ersatz zu bekommen, sei angesichts des Fachärzte­mangels eine schwierige Aufgabe. „Das Problem ist dabei gar nicht so sehr die Gynäkologie, sondern vielmehr die Geburtshilfe. Sie ist ein Mangelfach“, erklärt Kühbacher. Das liege daran, dass die Arbeit als Facharzt in der Geburtshilfe ausgesprochen arbeitsintensiv – nämlich auch in der Nacht – sei. Außerdem gelte die Geburtshilfe als besonders herausfordernd und teilweise gefährlich, weil mögliche Komplikationen bei einer Geburt kaum vorherzusehen sind. Im Vergleich dazu können sich Gynäkologen als Niedergelassene in einer Praxis die Zeiten frei einteilen und auch Nacht- und Wochenenddienste würden wegfallen.

„Das Problem der fehlenden Fachärzte für die Geburtshilfe gibt es nicht nur bei uns, sondern in ganz Österreich und auch in Deutschland“, sagt die Ärztliche Leiterin des LKH Hall. Nachdem es von potenziellen Ersatzärzten Absagen gegeben habe, sei es mittlerweile gelungen, zu einem normalen Tarif einen Aushilfsfacharzt nach Hall zu bekommen, ein weiterer soll folgen. Für die kommenden Monate könne das Dienstrad damit aufrechterhalten werden, im September kommen dann zwei Ärztinnen aus der Karenz zurück.

„Die Geburtshilfe in Hall muss funktionieren und sie funktioniert auch“, betont Kühbacher. Sie könne garantieren, dass bis zur Vollbesetzung durch das Stamm-Team niemand Angst haben muss, dass kein ärztliches Fachpersonal in der Haller Geburtshilfe da ist, wenn man es braucht.