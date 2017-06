Von Helmut Mittermayr

Elmen – Längst haben sich die sprachlichen Besonderheiten des Lechtals am Mainstream geglättet. Lechtaler erkennt man heutzutage eher an der Lautfärbung, weniger am Wortschatz. Im Namen der neuen Veranstaltungshalle in Elmen blitzt aber wieder unverkennbares „Leachtlerisch“ auf. Zalma heißt der neue Ort, der allen Vereinen im Dorf zur Verfügung stehen wird. Zalma könnte übersetzt „zu Elmen“ oder „in Elmen“ bedeuten – aber wer macht das schon? Man ist eben „z’Alma“, wenn man sich in Elmen aufhält; genau das machten am Sonntagvormittag viele, als die Zalma bei einem Festakt eingeweiht wurde. Der Name war übrigens Heiner Ginther während einer Autofahrt in den Sinn gekommen.

Der Bürgermeister schilderte nach der Messe mit Pfarrer Martin Schautzgy den langen Weg der Verwirklichung. Die Musikkapelle darbte seit Jahrzehnten in einem Keller, die Gemeinde war gefordert. Vieles wurde diskutiert und wieder verworfen. Etwa die Idee eines Zeltes. Im Sinne des Ortsbildes wurde auch das nicht weiterverfolgt. Schließlich einigte sich der Gemeinderat Ende 2015 auf den nun fertiggestellten Entwurf. Das heurige Frühjahrskonzert ging dann schon in der Zalma über die Bühne.

Ginther war auch klar, dass es immer Kritiker geben wird. Für die einen sei die Halle, die an die Volksschule andockt, zu klein ausgefallen, für die anderen gar nicht notwendig gewesen. Für das Zusammenkommen und Zusammenleben im Ort und damit das Funktionieren der Vereine sei der Bau aber dringend notwendig, ließ der Dorfchef wissen. Seine bekannt guten Verbindungen zur Landesregierung dürften nicht unerheblich für die hohe Förderquote gewesen sein. Er dankte LR Beate Palfrader dafür ausdrücklich. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 390.000 Euro, das Land gewährte der kleinen Lechtalgemeinde 365.000 €, also eine fast 94-prozentige Förderung. Für die Landesrätin war Zalma Teil eines Infrastrukturpakets, um Menschen in kleinen Dörfern halten zu können.

Mit Worten spielte Thomas Bischof, Obmann der Musikkapelle, die mit neuem Probelokal wohl Hauptnutznießer des Baus sein wird. Für ihn war das Werk sowohl „vollbracht“ also auch „voll Pracht“. Er hob die vielen freiwilligen Arbeitsstunden hervor, die einen Gegenwert von 70.000 Euro widerspiegelten.