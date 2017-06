Von Anita Heubacher

Innsbruck – 5300 Kilometer sind in Tirol fürs Mountainbiken freigegeben. 3000 Kilometer davon sind Forst- und Waldwege. Die Grundeigentümer bekommen jährlich 12 Cent pro Laufmeter. Diese Vereinbarung zwischen Land Tirol, Alpenverein, Tirol Werbung und Grundeigentümern nennt sich Mountainbike-Modell Tirol.

An und für sich sei es vorbildlich, meint ÖVP-Vizeklubobmann Hermann Kuenz. „Aber es ist zu wenig weitreichend und müsste ausgedehnt werden, auch auf andere Sportarten“, sagt er. Er denkt dabei an Downhiller ebenso wie an das boomende E-Biken. „Mit den Elektrorädern fahren viel mehr Menschen hoch und auch auf Wegen, die noch nicht vertraglich erfasst sind.“ 80 Prozent der österreichischen Wälder stehen im privaten Grundbesitz und oft im Eigentum der Bauern. Für sie sei der Wald wirtschaftliche Grundlage. „Bei den Sportlern fehlt aber oft das Bewusstsein dafür, dass nicht alle Wege automatisch offen sind.“

Gesetzliche Regelung will Kuenz keine, aber mehr Verträge für die Grundeigentümer und „vor allem wollen die Grundeigentümer gefragt werden“. Jede Freizeitnutzung könne vertraglich geregelt werden. „Das passiert bei Skipisten, Loipen oder beim Rodeln. Die Sportaktivitäten finden immer mehr in vermeintlich unberührter Natur statt. Dass das Kulturlandschaft ist, wird nicht erkannt.“ Die Masse in den Bergen sei das Thema, meint Kuenz.

Das sieht der Präsident der Landwirtschaftskammer, Josef Hechenberger, ähnlich. „Durch eine verstärkte Nutzung der freigegebenen Routen, wie durch den E-Bike-Boom, ergeben sich aus meiner Sicht geänderte Rahmenbedingungen für die Grundbesitzer“, sagt er. Aspekte wie Sicherheit, Konflikte mit anderen Freizeitnutzern, mögliche Schäden an Wegen oder die Höhe der Abgeltung werden künftig zu diskutieren sein, meint Hechenberger. Einer gesetzlichen Regelung kann auch er nichts abgewinnen, er vermisst das Miteinander. Kitzbühel bezeichne sich selbst als „größte E-Bike-Region Österreichs“. „Dass ihr Weg auch dazuzählt, haben die Grundeigentümer erst durch den Werbeauftritt des Tourismusverbandes erfahren“, kritisiert Hechenberger. Es brauche mehr Regelungen, weil es immer mehr Sportarten gebe.

Beim Alpenverein fürchtet Präsident Andreas Ermacora, „dass wir plötzlich über separate Wanderwege für Wanderer mit Hunden reden“. Er spielt damit auf die letzte Kuhattacke mit tödlichem Ausgang an. Das verneinen die Bauernvertreter. Sie wollen die Diskussion unabhängig davon führen.

Der Alpenverein hält jedenfalls nichts davon, für weitere Sportarten Verträge zu unterzeichnen und das Mountainbike-Modell auszudehnen. Ermacora räumt aber ein, dass der E-Bike-Boom auch den Alpenverein vor eine große Herausforderung stelle. Es sei für den Alpenverein eine Gratwanderung zwischen „Naturschutz“ und „Menschen in die Berge bringen“. „Wir sehen in den Ladestationen den Schlüssel für Lenkungsmaßnahmen“, erklärt Ermacora. Das hieße dann wohl, dass nicht jeder Wirt auf einer Alpenvereinshütte selbst entscheiden könnte, ob er eine Ladestation installiert oder nicht. „Wir diskutieren das gerade.“

Ausgeschieden sind beim Alpenverein bereits Downhiller. „Mit der Bahn rauf und dann Leute erschrecken? Da sind wir dagegen“, sagt Ermacora. Touristiker sehen das anders. Innsbruck und seine Feriendörfer bewerben gerade die Region mit Crankworx, einem Mountainbike- und Downhill-Spektakel, und erwarten 10.000 Besucher.