Innsbruck – Die Nervosität bei den Verantwortlichen vor der Präsentation der mit Spannung erwarteten Machbarkeitsstudie zu Olympischen Spielen 2026 in Tirol/Innsbruck am Mittwoch ist groß. Das Ergebnis dürfte weder ein klares Ja noch ein Nein sein – diese Bewertung will die Politik selber treffen. Und in Folge die Bevölkerung am 15. Oktober darüber abstimmen lassen.

Im Vorfeld verdichten sich die Anzeichen, eine Tiroler Bewerbung könnte für Organisation und Durchführung mit dem vom IOC versprochenen Zuschuss (eine Milliarde Dollar) das Auslangen finden. Davon soll es 530 Mio. € in bar geben. Die Sportanlagen sind vorhanden, unklar ist, wie noch ausstehende Infrastruktur (Bsp.: Olympisches Dorf) finanziell bewertet wird. Die Bewerbungskosten dürften bei 12 bis 15 Mio. € angesiedelt sein, heißt es. Die Botschaft ans IOC ist bekannt: Tirol will diese Spiele nach eigenen Regeln spielen. (mami)