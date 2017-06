Von Peter Nindler

Innsbruck – Weder ein Verbot von neuen Freizeitwohnsitzen in Tirol noch Strafbestimmungen mit Geldbußen bis zu 40.000 Euro haben bisher Wirkung gezeigt. Die Sünden aus der Vergangenheit holen das Land ein. Da nützt es auch nichts, dass bis 1. Juli die genehmigten Ferienwohnsitze landesweit von den Bürgermeistern gemeldet werden. Bisher ging man von rund 12.500 aus, die Dunkelziffer von illegalen Ferienwohnsitzen dürfte allerdings mehr als doppelt so hoch sein. Jetzt werden auch noch die im Vorjahr beschlossenen Neuregelungen beim Verfassungsgerichtshof angefochten. Die Besitzerin eines Freizeitwohnsitzes in Kitzbühel hat Klage beim Verfassungsgerichtshof eingereicht.

Ihr Fall zeigt jedoch einmal mehr die gesamte Dimension des Problems mit den nur touristisch genutzten Immobilien auf. In einer Wohnanlage in Kitzbühel wurden seinerzeit drei Freizeitwohnsitze genehmigt. Die 15 Eigentümer stammen aber überwiegend nicht aus der Gamsstadt. Jetzt wollte sich eine der drei Besitzerinnen eines Freizeitwohnsitzes diesen auch zivilrechtlich absichern lassen. Laut Gesetz und Verweis auf das Wohnungseigentumsgesetz (WGG) benötigt sie dafür die Zustimmung aller anderen Wohnungseigentümer oder eine gerichtliche Feststellung. Die anderen Parteien legten sich quer und das Bezirksgericht Kitzbühel wartete mit einer Überraschung auf: Das Raumordnungsgesetz enthalte nämlich keinerlei Kriterien, auf welcher Grundlage die Auswahl der auf maximal drei beschränkten Wohnungseigentümer zu treffen sei, die ihren Freizeitwohnsitz behalten dürfen, hieß es in der Entscheidung vom März 2017.

Die Frau wandte sich prompt an das Höchstgericht, weil sie die gesetzlichen Vorschriften als überschießend und verfassungswidrig bezeichnet. Das Land ist jedoch zuversichtlich, dass das Raumordnungsgesetz hält. Schließlich orientiere man sich an den verfassungsrechtlichen Vorgaben, wie in der Stellungnahme an das Höchstgericht angemerkt wird.

Mit der Klage will sich eine prominente Wienerin offenbar absichern. Ein bescheidmäßig festgestellter Freizeitwohnsitz ist nach wie vor heiß begehrt. Und illegal bleibt eben illegal. Gleichzeitig kommt in dem Verfahren die geübte Praxis ans Tageslicht. „Es kann nicht dem Raumordnungsgesetzgeber angelastet werden, dass im gegenständlichen Wohnungseigentumsobjekt, in dem raumordnungsrechtlich nie mehr als drei Wohnungen rechtmäßig als Freizeitwohnsitz hätten benutzt werden dürfen, eine größere Anzahl an Wohnungen als Freizeitwohnsitze angemeldet worden sind“, argumentiert das Land. Und warum erfolgte dies? Ergänzende Feststellung des hiesigen Verfassungsdiensts: weil sich die betroffenen Wohnungseigentümer offensichtlich nicht darauf verständigen konnten, welche der Wohnungen einer solchen Nutzung zugänglich sein sollen und welche nicht.

Sollte die Frau Recht bekommen, dürfte das Gerangel erst richtig losgehen. Zum einen wird der Verfassungsgerichtshof das Raumordnungsgesetz zum wiederholten Male anfechten, andererseits die (illegalen) Freizeitwohnungsbesitzer alles unternehmen, dass auch ihre Feriendomizile offiziell als solche anerkannt werden.

Nach dem Buchstaben des Gesetzes ist das in Kitzbühel aber nicht mehr möglich: Mit 1296 offiziellen Freizeitwohnsitzen wurde die höchstzulässige Anzahl von acht Prozent bereits um das Doppelte überschritten. Weil nur 54 Prozent der knapp 7000 Wohneinheiten als Hauptwohnsitze genützt werden, dürfte es – wie nicht anders zu erwarten – eine Vielzahl von Immobilien geben, die in der Tourismusmetropole am Hahnenkamm widmungswidrig lediglich zu Ferienzwecken verwendet werden.

Raumordnungsgesetz hin oder her: Allein im Vorjahr erwarben 1300 Bürger aus anderen EU-Ländern Immobilien in Tirol. Vielfach mit dem Ziel illegaler Freizeitwohnsitzobjekte bzw. um damit Kapitalanlagen zu schaffen.