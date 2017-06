Innsbruck – Wird der Inn zwischen Haiming und Kirchbichl zur kraftwerksfreien Zone und die entsprechende Verordnung heute in der Landesregierung beschlossen? Diese Frage wurde gestern von den Grünen mit Ja und von der ÖVP mit Nein beantwortet.

Schwarz-Grün tut sich mit dem Deal schwer. Die ÖVP will abwarten, bis der Ausbau des Kraftwerkes Sellrain-Silz grünes Licht erhält, und erst dann die Teilstrecke des Inns als kraftwerksfreie Zone ausweisen. Wirtschaftsbund-Obmann Franz Hörl fürchtet, dass sich durch die Ausweisung die Rechtsgrundlage für Sellrain-Silz ändern könnte. Das hieße neue Auflagen und neue Rechtsgutachten, meint er. „Das wäre grob fahrlässig. Bis jetzt ist noch kein einziges Großkraftwerk genehmigt“, hatte Hörl letzte Woche in offenen Wunden der Regierung Platter II gebohrt.

Landeshauptmann Günther Platter will ausbauen. Dementsprechend werde auch die Verordnung zur Ausweisung der Tabuzonen am Inn ausfallen, hatte ÖVP-Landesrat Josef Geisler erklärt. Heute will er in der Landesregierung nicht abstimmen lassen. „Es müssen noch Rechtsfragen geklärt werden“, sagte Geisler gestern.

Der Klubobmann der Grünen, Gebi Mair, gab sich gestern zuversichtlich, dass es heute einen Regierungsbeschluss gibt. „Ich gehe noch immer davon aus, dass sich die ÖVP an Vereinbarungen hält.“ Die Koalition solle diese Woche ein „klares Signal“ senden und die Tabustrecke absegnen, meinte Mair.

Die Tabuzonen hätten den Inn und 100 Bäche im Oberland beinhaltet. Letztere reklamierten die Touristiker aus dem Papier heraus. Tempo 100 und die Tabuzonen für Änderungen im Naturschutzgesetz für den Kraftwerksbau, lautete der ursprüngliche schwarz-grüne Kompromiss im Jahr 2014. (aheu)