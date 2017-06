Von Harald Angerer

Kitzbühel – Üblicherweise sind die Wohnungsvergaben im Kitzbüheler Gemeinderat schnell erledigt – nicht so am Montagabend. Denn von Gemeinderätin Marielle Haidacher (Unabhängige Kitzbüheler, UK) wurde der Antrag auf Vergabe einer Wohnung eingebracht. „Zwei Wohnungsvergaben wurden von Wohnungsreferentin Hedi Haidegger (ÖVP) in Eigenregie von der Tagesordnung genommen“, sagt Haidacher. Eine der beiden Wohnungen sei schon vergeben, nun will die UK über die zweite abstimmen lassen. Es handle sich um eine Alleinerzieherin, die schon vor acht Monaten um eine Wohnung angesucht hat. „Es gab dazu auch schon zwei einstimmige Beschlüsse im Ausschuss“, sagt Haid­acher weiter.

Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) verwies dabei auf eine Verwandtschaft zwischen der Wohnungswerberin und Haidacher, welche sie auch bestätigt. „Da ist eine Verwandtschaft, ich habe mich deshalb auch schon im Ausschuss für befangen erklärt. Ich möchte den Antrag aber trotzdem einbringen“, erklärt Haidacher. Die positiven Beschlüsse des Ausschusses seien nicht mehr gültig, heißt es dazu von der Sozialreferentin. Denn in der jüngsten Sitzung des Ausschusses wurden diese mit vier Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme aufgehoben. „Wir sind täglich mit solchen Anfragen konfrontiert. Die Frau hat aber die Kriterien nicht erfüllt“, sagt Haid­egger. Man habe klar nach dem Punktesystem gehandelt. Bei den positiven Beschlüssen sei man von falschen Annahmen ausgegangen. „Ich kenne den Fall nicht, aber mir scheint, dass hier eine alleinerziehende Frau wegen eines Politikums ohne Wohnung dasteht“, sagt Rudi Widmoser von den Grünen. Dies sei nicht der Fall, betont Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger (ÖVP): „Wenn jemand so wenig Punkte hat, kann man die Wohnung einfach nicht vergeben. Die Fakten sagen ganz klar, dass es keine politische Entscheidung ist.“ Die Referentin sei von der UK im Wahlkampf kritisiert worden, dass sie sich nicht an das Punktesystem hält, erklärt Stadträtin Ellen Sieberer, „und jetzt, wo es eine Verwandtschaft gibt, wollt ihr aber genau das“.

Die FPÖ hielt sich in der Diskussion zurück, brachte aber ein, dass man nicht im Ausschuss sitzt und deshalb zu wenig Informationen habe. „Die Ausschuss-Unterlagen sollten deshalb den Gemeinderats-Unterlagen beigelegt werden“, wünscht sich FPÖ-GR Alexander Gamper. Dies wurde ihm auch von Haidegger zugesagt. Thomas Nothegger von der UK fordert die Digitalisierung der Anwärterliste. Hier lägen schon seit einem Jahr Angebote dem Ausschuss vor, Haid­egger sollte endlich handeln. „Du hättest das selbst in der Hand gehabt, hast es aber hingeworfen und jetzt schießt du dich auf die Referentin ein“, sagt dazu Winkler und spricht damit an, dass Nothegger selbst Obmann des Wohnungsausschusses war, diese Funktion aber zurückgelegt hat.