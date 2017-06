Von Denise Daum

Polling – Freunde werden die beiden wohl nicht mehr: Seit Jahren geraten Gemeinderat Robert Greil („Bunt für Polling“) und Bürgermeister Gottlieb Jäger („Allgemeine Bürgerliste“) laufend aneinander. Zuletzt eskalierte der Pollinger Politstreit, Greil wandte sich mit einer Aufsichtsbeschwerde an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck. Seine Vorwürfe zusammengefasst: Die Einladungen zu Gemeinderatssitzungen und Protokolle derselben erfolgten nicht ordnungsgemäß sowie Anträge der Opposition würden nicht behandelt.

„In den vergangenen eineinhalb Jahren wurde mit allen Mitteln – vor allem unredlichen – versucht, die Arbeit der Gemeinderatsliste Bunt für Polling in ein schlechtes Licht zu rücken und zu behindern“, bringt Greil seine Sicht der Dinge auf den Punkt. Dass er nun Aufsichtsbeschwerde einreichen „musste“, um grundlegende Dinge für die Arbeit im Gemeinderat bzw. die Einhaltung der Tiroler Gemeindeordnung (TGO) durchzusetzen, sei traurig.

Bürgermeister Gottlieb Jäger zeigt sich genervt vom Verhalten des Gemeinderats Greil. Dessen „ewigen haltlosen Unterstellungen kann doch niemand mehr hören“. Inhaltlich sieht er sich von der mittlerweile vorliegenden Antwort der Aufsichtsbehörde bestätigt und im Recht. Tatsächlich hält die Behörde in ihrem Schreiben unter anderem fest, dass die Einladung zur Gemeinderatssitzung „entsprechend den Bestimmungen der TGO“ erfolgt sei. Dem Bürgermeister ist hier also kein Vorwurf zu machen. Gleichzeitig weist die BH aber auch darauf hin, dass die fehlende Behandlung eines bereits vor einem Jahr eingebrachten Antrags nachzuholen ist. In diesem Punkt wurde also wiederum Robert Greil bestätigt.

Hinsichtlich der Kritik der Opposition an den Gemeinderatsprotokollen – „unsere positiven Beiträge und Wortmeldungen in den Gemeinderatssitzungen finden sich kaum in den Sitzungsprotokollen wieder“ – wird im Antwortschreiben der BH Innsbruck darauf hingewiesen, dass Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet werden könnte, sollte Greil der Meinung sein, dass eine strafbare Handlung (sprich Protokollfälschung) vorliege.

„Wir sind beim Überlegen, ob wir den Staatsanwalt einschalten. Wenn sich die Situation mit dem Bürgermeister nicht ändert, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als das Gericht damit zu beschäftigen“, erklärt Greil.

Bürgermeister Gottlieb Jäger will das alles nicht mehr weiter kommentieren.