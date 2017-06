Von Peter Nindler

Innsbruck – Für den Medienwissenschafter Stefan Weber, der zuletzt die Plagiatsaffäre um den zwischenzeitlich zurückgetretenen steirischen Ex-Landesrat Christian Buchmann ins Rollen gebracht hat, ist der Fall eines bekannten Innsbrucker Universitätsprofessors und gerichtlich beeideten Sachverständigen klar: In seiner Dissertation habe dieser klar gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verstoßen. Und das eklatant.

An der 2001 an der Universität Innsbruck verfassten Doktorarbeit bemängelt Weber fehlende Zitierungen von verwendeten Texten, außerdem würden sich Plagiatsfragmente ohne Quellenangaben über Seiten ziehen. Davon hat der Plagiatsexperte dieser Tage Universitätsrektor Tilmann Märk in Kenntnis gesetzt und den Plagiatsfall angezeigt. Der betroffene Professor weist gegenüber der TT die Vorwürfe zurück. „Ich habe der Uni gesagt, sie kann meine über 200 Seiten umfassende Dissertation von vorne bis hinten prüfen. Da ist nichts dran.“ Dass es den einen oder anderen „Situationsfehler“ geben könnte, sei aber möglich. Gegen Weber erwägt er jedoch rechtliche Schritte, weil dieser seine Befugnisse überschreite.

Die Reaktion des Gerichtsgutachters nimmt Weber nüchtern zur Kenntnis. Bisher hat er nach eigenen Aussagen noch keinen Prozess verloren. Worauf stützt jetzt Weber seine Plagiatskritik an der inkriminierten Doktorarbeit, die einen Theorieteil und eine empirische Studie enthält? Einerseits hätten die Plagiatsfragmente absatz- bis seitenweisen Charakter. „Ein Kapitel wurde sogar nahtlos von einer Magisterarbeit der TU Berlin abgeschrieben, die knapp zwei Jahre davor angenommen und in der Folge online gestellt wurde.“ Zahlreiche andere Passagen seien zudem „unzitierte Versatzstücke“ aus Web-Quellen.

Seine Anzeige baut auf einem ersten Check auf, „doch der lässt keine Zweifel offen“, wie Weber sagt. Eine volle gutachterliche Dokumentation wird er nach Fertigstellung der Universität übermitteln. Der betroffene Professer zieht Webers Vorgangsweise massiv in Zweifel. „Weil die Dissertation, die übrigens große Anerkennung gefunden hat, vor allem eine empirische Arbeit ist. Da kann man nichts abschreiben, sondern das ist Eigenleistung.“ Der überwiegende Teil umfasst empirische Auswertungen, „das ist auch ausschlaggebend für die Beurteilung“.

Gestern hat sich der Gerichtsgutachter mit der Uni kurzgeschlossen. Die Alma Mater geht der Anzeige jetzt auf den Grund. Wegen der Amtsverschwiegenheit in Österreich reagiert Rektor Tilmann Märk knapp: „Wenn der Universität ein derartiger Sachverhalt zur Kenntnis gelangt, wird er – wie gesetzlich vorgesehen – umgehend geprüft, und gegebenenfalls werden weitere Schritte eingeleitet. Auf konkrete Anfragen kann aus Gründen der Amtsverschwiegenheit und des Datenschutzes nicht eingegangen werden.“ Detail am Rande: In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an der Vorgangsweise der Innsbrucker Uni nach Plagiatsvorwürfen.