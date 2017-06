Innsbruck - Die Flüchtlinge werden weniger, der darum aufgebaute Hilfsapparat blieb lange der gleiche: Wegen der stetig sinkenden Zahl von Asylwerbern waren die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) in den letzten Wochen immer wieder als überdimensioniert kritisiert worden. Darauf will die Landesregierung nun reagieren. In der Sitzung am Dienstag wurde eine dringliche Regierungsvorlage zum Abbau der TSD beschlossen, die noch im Juli vom Tiroler Landtag bearbeitet werden soll.

Die TSD waren zuletzt wegen einem drohenden Millionenverlust und einem damit verbundenen Jobabbau in die Schlagzeilen geraten. Neben der Reduzierung der Strukturen werde es seitens des Landes auch einen Betriebszuschuss in der Höhe von einer Million Euro geben, kündigte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) an.

Weniger Sachkosten, Personal und Unterkünfte

"Durch Sachkosteneinsparungen, die Auflassung von Flüchtlingsunterkünften und Personalmaßnahmen können wir den Abgang von 5,5 Millionen Euro wieder kompensieren und dadurch voraussichtlich ausgeglichen budgetieren", so Platter.

TSD-Geschäftsführer Harald Bachmeier hatte in einem Schreiben im Mai die Mitarbeiter über die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aufgrund des Rückgangs der Flüchtlinge informiert. Die daraufhin befürchtete Kündigungswelle werde es aber nicht geben, betonte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Es werde keine "vermehrten Kündigungen" geben, pflichtete Baur ihr bei. Einzelne Kündigungen könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Trotz einer Reduzierung der Strukturen der TSD, wäre es ein fataler Fehler wieder auf Null runter zu fahren, sagte Platter. Man müsse auch vorbereitet sein, falls wieder eine große Flüchtlingswelle komme. Deshalb sollen rund 500 Betreuungsplätze frei gelassen werden. Geschlossen werden sollen insbesondere jene Unterkünfte, bei denen ein befristetes Mietverhältnis besteht. Die kleineren Wohneinheiten sollen nach Möglichkeit an Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte weitergegeben werden.

Traglufthallen für NGOs



Die für rund 6,6 Millionen Euro gekauften fünf Traglufthallen, in denen bis zu 240 Personen untergebracht werden können, sollen teilweise NGOs zur Verfügung gestellt werden. Die beiden derzeit stehenden Traglufthallen in Innsbruck und Hall sollen jedoch bleiben, meinte Baur. Für jene in Innsbruck könne man sich aber vielleicht eine andere Nutzung überlegen, erklärte die Landesrätin.

Bei TSD-Geschäftsführer Harald Bachmeir sah Baur trotz der Aufregung rund um die TSD keine Versäumnisse. "Er hat alles gut gemacht", sagte sie. Bachmeir werde auch weiterhin Geschäftsführer bleiben. (TT.com, APA)