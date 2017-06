Nicht in der Landesregierung beschlossen wurde, den Inn zwischen Haiming und Kirchbichl als kraftwerksfreie Zone auszuweisen. Die Grünen hatten darauf gedrängt, die ÖVP die Entscheidung verzögert. „Wir wollen Sellrain-Silz nicht gefährden“, erklärte LH Günther Platter gestern. Man müsse noch einmal Rücksprache mit dem Landesenergieversorger Tiwag halten. Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl hatte Druck gemacht, damit die Verordnung zu den Tabuzonen nicht unterschrieben wird, solange kein grünes Licht für Sellrain-Silz vorliegt.

Die SPÖ Innsbruck-Land hat die angekündigte Mitgliederbefragung abgesagt. Bezirksparteichef Georg Dornauer hätte sich zwar eine „klarere“ Antwort der Bundespartei auf die Frage einer etwaigen Zusammenarbeit mit der FPÖ erwartet, „ich will das Thema aber nicht mit Gewalt am Köcheln halten“. Kritik kommt von FP-Chef Abwerzger: Das Aus für die Befragung belege, dass die SPÖ Angst vor der Wahrheit habe.

Freude über den Abschluss der Bildungsreform zeigten gestern LH Günther Platter am Rande der Regierungspressekonferenz und der grüne Klubobmann Gebi Mair in einer Aussendung. Innsbruck möge Modellregion für die gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen werden, meint Mair. Die Grünen wollen nun rasch die Steuerungsgruppe mit Bildungslandesrätin Beate Palfrader und Karlheinz Töchterle einberufen und die nächsten Schritte gemeinsam besprechen. Platter legte sich gestern nicht fest, ob Innsbruck eine Modellregion werden soll. Schwarz-Grün in Vorarlberg will das Modell forcieren, Tirol hat einen Schulversuch dazu im Zillertal am Laufen. (pn, aheu)