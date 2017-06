Innsbruck – Als Grundlage für die Entscheidung über eine mögliche Bewerbung von Innsbruck/Tirol für die Olympischen Winterspiele 2026 haben Land, Stadt und ÖOC eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse der Studie, die von der Bietergemeinschaft PROPROJEKT, dem Planungsbüro AS+P, dem MCI und der Solid Event-Consulting GmbH durchgeführt wurde, liegen nun vor und wurden am Mittwoch präsentiert.

Analysiert wurden insbesondere die Bereiche Sportinfrastruktur, Wettkampfstätten, Unterbringung, Transport, Umwelt, Nachhaltigkeit sowie finanzielle Rahmenbedingungen. Für eine potenzielle Olympia-Bewerbung stellt die Studie ein „sehr gutes Zeugnis“ aus, wie es in dem präsentierten Papier heißt.

Platter: Basis für Entscheidung der Bevölkerung

„Die Studie hat eine fundierte Entscheidungsgrundlage geschaffen“, wird LH Günther Platter darin zitiert. „Sowohl für uns, dass wir die Bewerbung weiter verfolgen wollen, als auch für die Bevölkerung, die auf Basis umfassender Infos nun eine Entscheidung treffen kann.“ Die Olympia-Abstimmung in Tirol erfolgt fix am 15. Oktober, sagte Platter am Mittwoch.

In das selbe Horn stießen erwartungsgemäß Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer und ÖOC-Präsident Karl Stoss. „Das IOC wird die Kandidaten intensiver unterstützen, sprich der Prozess wird kostengünstiger“, so Stoss. „Mit Innsbruck/Tirol können wir beweisen, dass man Spiele heutzutage modern aber trotzdem im sympathischen Format und ohne Gigantismus organisieren kann.“

Durchführungsbudget bei 1,175 Mrd. Euro

Mit dem IOC-Beitrag von rund 525 Millionen Euro sowie nationalen Sponsoren, Eintrittskarten, Lizenzen, Merchandise und Ähnlichem sollen die Spiele finanziert werden. Damit soll das errechnete Durchführungsbudget von 1,175 Milliarden Euro erreicht werden können. Die Einnahmen aus den Spielen würden damit die Ausgaben abdecken, so die Autoren.

Auf dauerhafte Neubauten von Sportstätten soll verzichtet werden, was laut der Studie ein Alleinstellungsmerkmal in der Geschichte Olympischer Winterspiele darstelle. Nicht vorhandene Sportstätten vor allem für die Snowboardbewerbe im Kühtai und Innsbruck würden lediglich temporär errichtet werden.

Knapp die Hälfte der Athleten in neuem Olympischen Dorf

Das Olympische Dorf soll im Bereich des Frachtenbahnhofs in Innsbruck entstehen, was in der Studie ebenfalls positiv hervorgehoben wird. Dort sei die „Flächengröße und Wohnfläche ausreichend“ und es gäbe erforderliche Sicherheitsreserven. Auch die Nähe zur Olympiaworld, dem räumlichen Schwerpunkt der möglichen Winterspiele, sei ein Vorteil. Nach den Spielen könnte der „neue Stadtteil“ für „leistbares Wohnen“ genutzt werden.

Der Studie zufolge sei keine neue Verkehrsinfrastruktur nötig, da die maximalen Zuschauerkapazitäten der Wettkampfstätten durch die bestehende Verkehrsstruktur begrenzt werden solle. Bei der Unterbringung der Olympia-Athleten sei ein dezentrales Konzept angedacht, was Innsbruck entlasten würde. Laut der Studie könnte sich die Unterbringung der rund 4.500 Sportler und Offiziellen so verteilen, dass auf die Landeshauptstadt rund 46 Prozent entfallen. Seefeld (13%), St. Anton (11%), Hochfilzen (8%), Inzell/Bayern (6%) und weitere externe Standorte (16%) könnten den Rest schultern.

Ausfallshaftung durch den Bund

Zuletzt gab es Irritationen über die Ausfallshaftung für die Durchführung der Winterspiele. Trotz des IOC-Beitrags benötigt es von der Bundesregierung eine finanzielle Garantie. Darauf haben sich Anfang Juni trotz aller Koalitionsstreitigkeiten SPÖ und ÖVP geeinigt. „Der Ministerrat hat die Zusage für eine Ausfallshaftung beschlossen“, verwies damals Sportlandesrat Josef Geisler (VP) auf einen grundsätzlichen Beschluss. Letztlich muss für die Ausfallshaftung ein eigenes Olympiagesetz verabschiedet werden. Doch für Tirols Sportreferenten ist einmal die Garantieerklärung der Regierung entscheidend. Vor allem in Hinblick auf die geplante Volksbefragung. (siha, TT.com)