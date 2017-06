Von Angela Dähling

Pill – Die Vorgänge rund um die so genannte Köckwies in Pill beschäftigen auch die Gemeindeabteilung des Landes. Denn einige Bürger – die nicht namentlich genannt werden möchten – haben gemeinsam über Rechtsanwälte im April dort bereits eine Aufsichtsbeschwerde eingebracht.

Wie berichtet, gibt es im Bereich Köckwies ein gut 13.000 m² großes Freilandgrundstück, das der Schwester des Piller Bürgermeisters Hannes Fender gehört und für das es einen unterschriebenen Kaufvertrag mit Heinz Schultz geben soll. Er plant dort einen Mix aus geförderten Wohnungen und Einfamilienhäusern.

Die Bürgerinitiative sieht allerdings Bedarf nach einer aufsichtsbehördlichen Prüfung. Sie verweist auf den im März 2014 erfolgten Verkauf eines Weges (alte Pillbergstraße) im öffentlichen Gut im Ausmaß von knapp 600 m² an die Mutter von BM Fender zum Preis von 6 €/m². Erst durch diesen Verkauf werde die großflächige Verbauung der Köckwies möglich. Weiter geht es mit einem Notariatsakt vom April 2014, wonach die Mutter von BM Fender ihm den geschlossenen Hof „Köck“ und seiner Schwester die Freilandflächen „Köckwies“ übergibt. Der große unterschiedliche Wert dieser Schenkung habe allerdings nicht lange gewährt.

Denn der Gemeinderat leistete im Spätsommer 2014 dem Wunsch von Fenders Schwester Folge, 1250 m² der Wiese in der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes als Bauland auszuweisen – wenngleich die Landesstraßenverwaltung das für nicht sinnvoll erachtete.

In der Gemeinderatssitzung vom September 2016 informierte BM Fender dann, dass die Schultz Wohnbau GmbH die ganze Köckwies verbauen möchte: Aus zwei bis drei Bauplätzen wurde so ein Bauprojekt mit fünf Häusern mit je sieben Wohneinheiten und zehn Bauplätzen für Einfamilienhäuser. Einem anderen Bauwerber sei zuvor eine Wohnanlage mit 13 Wohnungen abgelehnt worden, weil sie nicht ins Ortsbild passe. Für die Bürgerinitiative sind das genug Gründe für eine behördliche Überprüfung.

„Das ist ein kompletter Schmarrn, was die Leute sich da zusammendichten“, reagiert BM Fender verärgert. Was den Wegkauf durch die Mutter betrifft, meint er: „Vor einer Übergabe schaut man immer, Altlasten wegzubringen. Der Grundeigentümer daneben hat den Straßenteil in seinen Feldern schon vor ca. 18 Jahren gekauft.“ Zur Schenkung sagt er: „Es ist üblich, dass einer den Hof erbt. Man kann eh froh sein, wenn den jemand weiterführt. Und die Geschwister werden mit etwas Bargeld ausbezahlt.“ Eine Wiese sei da weit mehr wert. Der Bauplatz der abgelehnten Wohnanlage sei von der Lage nicht mit der Köckwies vergleichbar. „Da werden jetzt zwei Einfamilienhäuser, obwohl wir zwei Doppelhäuser genehmigt hätten, gebaut. Und selbst das ist nicht einfach.“ Abschließend meint er: „Wer Gewinn macht, ob Schultz oder meine Schwester, ist der Gemeinde egal und mir auch.“