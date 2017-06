Innsbruck – Manche Gegenden oder Routen kennen die meisten Tiroler am besten aus dem Verkehrsfunk. Kilometerlanger Stau und Blockabfertigung am Fernpass, im Zillertal oder bei Schönberg i. St. gehören im Winter wie im Sommer zum Fixstarter in der Stau-Hitparade.

Seit gestern belegt der Verkehrsbericht des Landes, dass die Bevölkerung von Jahr zu Jahr mit mehr Verkehrsbelastung zurechtkommen muss. Auf allen Straßentypen ist demnach die Belastung um 2,3 Prozent gestiegen. Am Zirler Berg gab es ein Plus von 6,6 Prozent, am Felbertauern 8,3 und am Fernpass fünf Prozent.

Gestiegen ist, wie berichtet, der Lkw-Verkehr am Brenner, aber auch im Unterland. Die schwarz-grüne Landesregierung setzt auf das sektorale Fahrverbot, das bestimmte Güter auf die Schiene und auf saubere Lkw verbannen soll. Die Rollende Landstraße war laut Verkehrsbericht zu 83 Prozent ausgelastet. Die Landesregierung wird nicht müde, an Bayern und Südtirol zu appellieren, die Maut auf der Brennerstrecke zu erhöhen. Tirol hat seine Möglichkeiten in Bezug auf die Mauthöhe ausgenutzt.

„Der Verkehrsbericht zeigt deutlich auf, dass der Versuch, in ein Gebirgsland mit besonderen Bedingungen immer mehr Lkw-Transit zu pressen und gleichzeitig die Belastungen zu senken, zu punktgenau 100 Prozent gescheitert ist“, erklärt Fritz Gurgiser vom Transitforum. Besonders betroffen mache, dass Tirol seit 2013 keine Unterstützung aus Bayern, dem Trentino oder Südtirol bekomme. „Deshalb ist es wichtig, dass nun erstmals die Weichen für eine Lkw-Transitblockabfertigung gestellt werden und damit Tirol erstmals den Mut aufbringen muss, die Gesundheit vor die Wirtschaft zu stellen.“

Der Verkehrsbericht gehöre im Juli-Landtag diskutiert, fordert Gurgiser. Bereits 2011 habe der Landtag beschlossen, den Lkw-Transit auf ein Maß zu reduzieren, das für Mensch und Wirtschaft erträglich sei. „Diesen Auftrag gilt es umzusetzen.“ (aheu)