Landeck – In der Landecker Gemeinderatssitzung soll heute Donnerstag die Ehrenzeichen-Verleihung an vier Geschäftsmänner beschlossen werden. Der Vorschlag kommt aus der Stadtratssitzung vom 6. April: Demnach sollen Alain de Krassny (Donau Chemie Landeck), Arthur Thöni (Thöni Industriebetriebe Perjen), Gerhard Müller (Senior-Chef Elektro Müller) sowie Anton Kofler sen. (Gebrüder Kofler) geehrt werden. „Ich sehe mich gezwungen, darauf hinzuweisen, dass nicht nur Menschen mit finanziellem Erfolg zu ehren sind“, stellte GR Ahmet Demir (Grüne) per E-Mail an die Gemeinderatsmitglieder fest. „Es gibt viele Land­eckerinnen und Landecker, die auf anderen Ebenen Großes geleistet haben und die man ehren könnte.“ In der Vergangenheit seien hauptsächlich Männer geehrt worden, was eine klare Benachteiligung der Frauen bedeute. Bei einer neuen Ausarbeitung der Vergabekriterien würde er sich gerne einbringen, so Demir.

Als „unterste Schublade“ wertet VBM Thomas Hittler die Erklärung des Grünen-Mandatars: „Er hat die Vertraulichkeit dieser Sache missachtet, das ist unverantwortlich. Der Gemeinderat hat noch nichts beschlossen, es liegt nur ein Vorschlag des Stadtrates vor.“ Da könnte auch Peinliches passieren. Zudem habe Demir die Richtlinien mitbeschlossen, die er jetzt kritisiert. (hwe)