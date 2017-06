Von Walter Zwicknagl

Jenbach – An die 1600 Jenbacher Bürger wurden von der Projektgruppe „Mobil in Jenbach“ vom Managementcenter Innsbruck in Sachen Mobilität schriftlich befragt. Im Brennpunkt stand dabei aber die Fortbewegungssituation der Altersgruppe 60 plus. „Dass sich 404 Jenbacher daran beteiligten, hat uns überrascht“, stellten Gemeinderat Reinhard Macht als Obmann des Ausschusses für Soziales, Integration, Gesundheit und Senioren und BM Dietmar Wallner fest.

Die Analyse ergab, dass sich fast 17 Prozent in ihrer Mobilität eingeschränkt fühlen – und rund 47 Prozent erachten es als wahrscheinlich, in Zukunft weniger mobil zu sein. Interessant war für die Studenten, welchen Einfluss die Wohnsituation habe. „Dabei wurden mit der Hubersiedlung, der Tratzbergsiedlung und der Achenseestraße jene Ortsteile erhoben, in denen die subjektive Mobilitäts­einschränkung am höchsten ist“, sagt Macht. Nur rund ein Viertel der Befragten will weiter als 200 Meter gehen, um zu einem öffentlichen Verkehrsmittel zu kommen, während sich acht Prozent eine Abholung von zu Hause wünschen. Empfohlen wird von den Studenten ein Bürgerbus nach dem Muster der Nachbargemeinde Buch, ein­e weitere Anregung ist die Förderung von E-Bikes oder E-Dreirädern.

„Denkbar wäre ein Ruftaxi zu erschwinglichen Preisen“, meint Reinhard Macht. Nachgedacht werde auch über einen Jenbach-Bus mit wohnungsnahen Haltestellen.