Von Angela Dähling

Schwaz – Den Gemeinden im Bezirk Schwaz reicht es. Und Krankenhausverbands-Obmann BM Franz Hauser auch. „Wir können die steigenden Außenstände beim Krankenhaus nicht länger vorfinanzieren“, schlägt er Alarm. Tirolweit beliefen sich die Außenstände der öffentlichen Krankenhäuser auf 100 Mio. Euro, weiß Hauser. In Schwaz waren es mit 31. Dezember 2016 rund 15,3 Mio. Euro. „Die Gemeinden haben seit 2007 inzwischen 12,5 Mio. Euro zur vorläufigen Begleichung finanziert, damit unser Krankenhaus liquide bleibt, bis das Geld der Versicherungen eintrifft“, erklärt er. Doch nun würden wieder 2,8 Mio. Euro fehlen. Es sei längst nicht mehr nur das Problem, dass laut EU-Recht bis zu drei Jahre vergehen dürfen, bis die Krankenkassen offene Rechnungen beglichen haben müssen – Schwaz fehlen so jährlich in Summe von 4,8 bis 5,5 Mio. Euro.

Die Außenstände der inländischen Kassen machen inzwischen weit mehr Probleme und belaufen sich in Schwaz auf über neun Millionen Euro. „Während private Spitäler wie jenes in Mayrhofen direkt mit den Kassen abrechnen und ihr Geld sofort erhalten, dauert es bei uns sechs Monate“, schildert Margit Holzhammer, GF des BKH Schwaz. Denn das BKH rechnet über den Tiroler Gesundheitsfonds ab, der das Ganze an den Hauptverband nach Wien weiterleitet.

„Wir vermuten, die Sozialversicherungsträger zahlen verspätet in die Fonds ein. Irgendwer hat das Geld und schickt es uns nicht weiter“, sagt Hauser. „Jedes Privatunternehmen wäre unter diesen Bedingungen bankrott“, meint er, und dass sich jetzt der Landeshauptmann und der Bund um dieses Problem dringend zu kümmern hätten.

Abgesehen von diesem Problem gibt es Erfreuliches aus dem Schwazer Krankenhaus zu berichten, das mit einem Budget von 50 Mio. Euro und 700 Mitarbeitern an zwölfter Stelle der umsatzstärksten Betriebe in Schwaz steht.

„Der Abgang für 2016 fiel mit 2,7 Mio. Euro um 70.000 Euro geringer aus als erwartet“, bilanziert Holzhammer. Grund sind um rund sechs Prozent mehr Patienten und OPs, insbesondere in der Gynäkologie und Geburtshilfe, der Allgemein- und Visceralchirurgie sowie der Orthopädie und Traumatologie. „Auch die seit April bestehende Tagesklinik wird sehr gut angenommen und trägt zu den Steigerungen bei“, ergänzen der Ärztliche Direktor Hannes Gänzer und Pflegedienstleiterin Gabriele Polanezky. Derzeit wird drei Tage pro Woche dort operiert, ab Herbst sollen es fünf Tage sein. Diverse Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die seit April laufen und mit Ende September abgeschlossen sein sollen, tun ihr Übriges, um den Komfort für die Patienten zu erhöhen und Arbeitsabläufe zu erleichtern. 3,8 Mio. Euro haben die Gemeinden dafür in die Hand genommen. Ende August wird dann auch der seit 15 Jahren ersehnte 1,5-Tesla-Magnetresonanztomograph den kleinen MRT am Schwazer Krankenhaus ablösen.