Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Der Tierschutzverein für Tirol 1881 (TfT) betreibt über ganz Tirol verteilt Tierheime. So auch in Innsbruck Mentlberg. Dort werden u. a. auch behördlich abgenommene und entlaufene Tiere versorgt. Aufgaben, für die eigentlich die Gemeinden zuständig wären. Ergo wird der TfT auch von Land und Stadt finanziell unterstützt. Und das nicht zu knapp. Allein von der Stadt flossen in den vergangenen Jahren mehr als zwei Millionen Euro in den Verein.

Das Kontrollamt hat, wie berichtet, unlängst die Vereinsführung und -gebarung durchleuchtet. Bemängelt wurden u. a. das Fehlen von Protokollen und eine unklare Aufgabenverteilung im Vorstand. Was weit schwerer wog, waren finanzielle Bereiche, in denen das Kontrollamt teils massive Kritik übte. So bei einem nicht erfolgten Grundstücksrückkauf vom Landeskulturfonds, der Wirtschaftlichkeit des Tierschutzkuriers oder aber einer gegründeten, gemeinnützigen Privatstiftung.

Der Verein wehrte sich vor Tagen via TT gegen die Kritik.

Gestern lag der Bericht dem Gemeinderat vor. Und dort herrschte teils kollektives Kopfschütteln über das Prüf­ergebnis. FPÖ-GR Christian Haager warnte den Verein davor, dass man so „mit Spendengelder nicht umgeht“. Und auch nicht mit öffentlichen Zuschüssen. Er forderte, entweder über eine Statutenänderung einen Vertreter der Stadt – sozusagen als Aufpasser – in die Vereinsführung zu hieven, oder aber „einen eigenen Verein zu gründen“: „Mit den Herrschaften muss Klartext geredet werden.“

Vor einer Vereinsgründung warnten aber sowohl StR Franz Gruber (VP) als auch FI-Klubchef Lucas Krackl. Unterm Strich koste das die Stadt nur mehr Geld. Gruber stellte aber klar, dass der Verein endlich auf „saubere Beine gestellt werden muss“. Vorerst solle es für die vom TfT beabsichtigte neue Quarantänestation kein Geld geben. Zuerst müssten die Empfehlungen des Kontrollamts umgesetzt werden. Scharf ins Gericht mit dem TfT gingen auch Grüne und SPÖ. „Wir werden genau darauf schauen, was sich da noch tut“, so GR Marcela Duftner (Grüne).