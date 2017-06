Von Anita Heubacher

Innsbruck – Bis zu 300.000 Euro zins- und kostenfreien Kredit stellt die TourismusBank seit September 2016 Wirten zur Verfügung, die in ihr Dorfgasthaus investieren. Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeitern können ansuchen. Von der Förderung ausgenommen sind Gastronomiebetriebe in Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern. 152 Anträge sind laut TourismusBank eingelangt, mit einem Fördervolumen von 13 Millionen Euro.

So weit, so gut. Nur laufe mit Ende Juni die Sonderförderung für Dorfgasthäuser aus, warnt FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser. Er will nun im Parlament dafür Stimmung machen, dass die Aktion verlängert wird, und hofft auf Mithilfe der ÖVP. Eine entsprechende Anfrage hat Hauser im Parlament eingebracht.

Das Wirtesterben ist laut Hauser auch darauf zurückzuführen, dass es am Land eine ausgeprägte Vereinslandschaft gibt. „Das ist zwar gut. Nur sind viele Vereinslokale zur unschlagbaren Konkurrenz für die Wirtshäuser geworden.“ Vereins- und Zeltfeste seien das Tüpfelchen auf dem i. Der härteste Brocken für die Dorfgasthäuser sei allerdings die ausufernde Bürokratie. Raucher- und Allergenverordnung, Registrierkassenpflicht, Barrierefreiheit und die Mehrwertsteuererhöhung für Nächtigungen von zehn auf 13 Prozent hätten „Ortschaften, ja ganze Landstriche ohne Wirtshaus produziert“, meint Hauser.

Geholfen sei mit der Aktion nicht nur den Wirten im ländlichen Raum selbst, sondern auch dem Gewerbe. 60 Prozent aller Investitionen in Hotel- oder Gastronomiebetriebe würden in einem Umkreis von 60 Kilometern getätigt, verweist der Freiheitliche auf eine Studie.