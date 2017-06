Von Florian Haun

und Michael Mader

Breitenbach – Der Breitenbacher Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Alois Margreiter ist nach der jüngsten Gemeinderatssitzung im Zwiespalt: Einerseits darf er sich über die volle Zustimmung der Gemeinderäte bezüglich der Satzungen zur Gründung des Wasserverbandes Unteres Unterinntal freuen, andererseits übte er heftige Kritik an der Gemeinde Wörgl.

„Ich habe Verständnis, dass in der Gemeinde Radfeld und besonders in der Gemeinde Angath noch einige Punkte zu klären sind. Kein Verständnis allerdings habe ich, dass in der Gemeinde Wörgl noch nicht sicher ist, ob diese Satzungen im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen werden“, erklärte Margreiter.

Diese Beschlüsse seien in allen acht betroffenen Gemeinden erforderlich, damit die Detailplanung für den dringend notwendigen Hochwasserschutz so schnell wie möglich in Angriff genommen werden könne.

Die Kosten, die jede Gemeinde zu tragen hat, berechnet sich aus einem Sockelbetrag (ihre an den Inn grenzende Uferlänge), jenen Flächen, die dann aus der roten Zone herauskommen, und dem Retentionsraum, den sie zur Verfügung stellt. Nachträglich verrechnet werden sollen Flächen, die in Zukunft durch den dann bestehenden Hochwasserschutz umgewidmet werden können.

Der Sockelbeitrag trifft Breitenbach mit seinen 9,03 Kilometern mit 17,89 Prozent. Einzig mehr Uferlänge hat das Tiwag-Kraftwerk Kirchbichl mit 9,82 Kilometern, gefolgt von Kramsach mit 7,16 Kilometern und Angath mit 6,60 Kilometern. Laut dem Gefahrenzonenplan von 2009 gibt es in Wörgl derzeit 375.914 Quadratmeter rote Zone und weitere 177.025 Quadratmeter gelbe Zone, in Angath hingegen gibt es nur 0,16 Quadratmeter gelbe Zone, während Breitenbach überhaupt keine Gefahrenzonen hat.

Die größte Retentionsfläche wird planmäßig in Radfeld mit 4,100.000 Kubikmetern geschaffen, gefolgt von Kramsach mit 1,700.000 Kubikmetern und Kundl und Angath mit jeweils 1,300.000 Kubikmetern.

Aus allen genannten Kriterien werden die Stimmanteile der Beteiligten berechnet und so hat Wörgl mit sechs Stimmen die meisten, gefolgt von Radfeld mit fünf Stimmen. Jeweils drei Stimmen entfallen auf Kundl und Kramsach und zwei auf Angath. Breitenbach, Brixlegg, Rattenberg, die ÖBB, Asfinag, Landesstraße und das Tiwag-Kraftwerk Kirchbichl haben jeweils eine Stimme.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 250 Mio. Euro, wovon 80 Prozent vom Bund übernommen werden. „Ich habe mich sehr bemüht, dass das Land Tirol von dem bei den Gemeinden verbleibenden Anteil in der Höhe von 40 Mio. Euro 20 Mio. Euro übernimmt. Davon wären gemäß dem von allen weiteren Gemeinden anerkannten Aufteilungsschlüssel von der Stadtgemeinde Wörgl ca. 47 Prozent, also knapp zehn Mio. Euro, zu leisten. Aber auch das ist ihnen noch zu viel“, schimpft Margreiter.

Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Bund noch weitere fünf Prozent der Gesamtsumme übernehmen wird und dadurch nur noch zehn Millionen auf die acht betroffenen Gemeinden verteilt werden.

„Damit wären es dann nur noch etwa sechs Millionen, welche die Stadt Wörgl zu tragen hätte“, erklärt Margreiter und hofft auf deren Vernunft und einen positiven Beschluss bei der nächsten Sitzung des Wörgler Gemeinderats am 5. Juli. Schließlich sei Wörgl ja auch der Hauptnutznießer des Damms. „Mehr als ein halbes Dutzend Gemeinden stehen zusammen, um Wörgl zu helfen.“

Margreiter geht davon aus, dass mindestens vier der betroffenen Gemeinden den Satzungen in den nächsten Wochen zustimmen werden. Die Detailplanung werde dann von der Wiener Firma DonauConsult Ingenieurbüro GmbH durchgeführt.

„Die erste Entschädigung an die betroffenen Grundeigentümer zahlt der Bund, aber danach trifft es den Wasserverband“, erklärt Margreiter und fügt hinzu, dass derzeit auch nicht klar sei, ob der Boden kaputt ist, wenn bei einer Überflutung das Wasser dort fünf Tage lang steht.

„Breitenbach hat selbst keine laufenden Kosten, aber beteiligt sich mit den beschlossenen 5,68 Prozent an den laufenden Kosten bei der Instandhaltung der Schutzbauten“, sagt der Ortschef und merkt weiters an, dass in Breitenbach lediglich der bestehende Damm um 30 bis 50 Zentimeter aufgeschüttet werden müsse, um einen idealen Hochwasserschutz für die Gemeinde zu garantieren.