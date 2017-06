Oberndorf – Nachdem bekannt wurde, dass der Vorstand der Lebenshilfe Kitzbühel zurückgetreten ist und die Werkstätte in Oberndorf geschlossen werden soll, meldete sich die FPÖ in einer Aussendung zu Wort.

Darin kritisiert FPÖ-Nationalrätin Carmen Schimanek, dass Soziallandesrätin Christine Baur in dieser Sache nicht tätig werde: „Ich finde es unfassbar, dass Baur den Verein derart stiefmütterlich behandelt, während sie ihre ganze Energie auf Asylwerber zu konzentrieren scheint. Ständig werden neue Asylquartiere um teures Geld eröffnet, obwohl mehr als genug Kapazitäten da sind, und bei den eigenen Hilfsbedürftigen muss dann der Sparstift angesetzt werden.“

Auch der Kitzbüheler Stadtparteiobmann Alexander Gamper (FPÖ) zeigt sich verärgert. „Die Lebenshilfe in Oberndorf hat sich zu einem wichtigen, verlässlichen und fixen Bestandteil unserer Gesellschaft in unserem Bezirk etabliert. Für Menschen mit Behinderung ist eine gewohnte, vertraute Umgebung mit bekanntem Umfeld meist sehr wichtig. Ich empfehle, besser in die Infrastruktur der Lebenshilfe von Oberndorf zu investieren, als einen Feldversuch in Inklusion auf Kosten der Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu unternehmen.“

Mit der Kritik konfrontiert, erklärt Landesrätin Christine Baur: „Die Führung der Lebenshilfe Kitzbühel ist Sache des Vereins. Das Land hat keinen Einfluss darauf.“

Zum Thema Werkstätte hält Baur fest: „Wir werden regelmäßig über die Umstrukturierungen bei der Lebenshilfe informiert. Gemäß den neu erarbeiteten Qualitätsstandards werden kleinere Strukturen bevorzugt. Darum ist geplant, die große Tagesstruktur Oberndorf in mehrere kleinere Strukturen in unterschiedlichen Ortschaften der Region aufzuteilen. Ein Standort ist auch als Berufsvorbereitung gedacht. In kleineren Strukturen ist eine wesentlich bessere, individuellere Begleitung möglich. Wir begrüßen diese Schritte daher. Gleichzeitig darf festgehalten werden, dass es durch diese Maßnahmen zu keiner Reduktion der Plätze kommt.“ (TT)