Von Liane Pircher

und Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – „Etwa die Hälfte ist gut vorinformiert und weiß Bescheid, wie das mit den Heimkosten ist. Die andere Hälfte hat keine Ahnung und sieht sich dann mit den gesetzlichen Vorgaben konfrontiert“, sagt Karlheinz Koch. Er ist Leiter der beiden SeneCura-Zentren im Oberland und führt u. a. mit Angehörigen die Erstgespräche, wenn es um einen Heimplatz geht.

Fakt ist: Je nach Pflegestufe kostet in Tirol ein Platz in einem öffentlich geführten Heim zwischen 1500 und 4000 Euro im Monat. Nachdem das Land Tirol die Tarife vorgibt, unterscheiden sich die Tagsätze nur um wenige Euro je nach Heim. In privaten Häusern müssen jedoch mitunter noch viele Hunderter draufgelegt werden – hier kann die Unterbringung locker auch 6000 Euro im Monat betragen. Egal wie und wo, in fast allen Fällen können die Kosten nicht mit der eigenen Pension und dem Pflegegeld abgedeckt werden (siehe Fallbeispiele rechts unten). Reicht beides für einen Heimplatz nicht aus, greift das Land in Folge zuerst auf das Vermögen der Betroffenen und dann auf Einkommen/Pension/Vermögen des Ehepartners bis zu einem bestimmten „Freibetrag“ zu. In Tirol bleiben damit 7000 Euro unangetastet. Es können aber mitunter sogar Immobilien mit einer Hypothek belastet werden. Einkassiert wird je nach Bundesland verschieden, weil diese für die Finanzierung der Pflege zuständig sind.

Momentan zahlen im Schnitt bei rund zwei Dritteln der Alten- und Pflegeheimbewohner die Ehepartner (aus deren Pension bzw. Einkommen) dazu. Regress nennt man dieses Vorgehen – die Ehepartner sind quasi unterhaltspflichtig für den zu Pflegenden. Dies darf nicht mit dem alten Kinderregress verwechselt werden: In Tirol können Kinder nicht zum Kostenersatz verpflichtet werden, allerdings nur dann, wenn das Vermögen zumindest fünf Jahre vor dem Eintreten der Pflegebedürftigkeit vererbt worden ist.

Weil die Wogen um den Regress derzeit hochgehen, ist die Pflege ein heißes Wahlkampfthema. Die SPÖ geht mit ihrer Forderung nach einem Aus des Pflegeregresses – wie berichtet – bereits auf Stimmenfang.

Dass sich die gesamte Politik ernsthafte Gedanken über die Zukunft der Pflegefinanzierung machen muss, ist für Heidi Pacher von der Volksanwaltschaft unumgänglich. „Bis 2050 verdoppelt sich die Zahl der Demenzkranken, es gibt jetzt schon immer mehr alternde Menschen mit psychiatrischen Problemen und die Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung gleicht sich erstmals jener gleicher Jahrgänge an. Wir steuern auf eine Hochaltrigengesellschaft zu.“ Während die Zahl der Pflegebedürftigen stark ansteigen wird, „wird es immer weniger geben, die von ihren Angehörigen daheim versorgt werden können“.

Tiroler Selbsthilfegruppen von pflegenden Angehörigen sprechen von enormen Belastungen für betroffene Familien. Viele würden sich um das Ersparte und Erschaffene betrogen fühlen und nicht verstehen, dass der Staat im Falle eines nicht vorhandenen Vermögens die Kosten teils voll übernimmt, nicht aber, wenn das z. B. ein Leben lang hart ersparte Eigenheim als greifbares Vermögen vorhanden ist. Dazu kommt, dass die Wartelisten für Alten- und Pflegeheime immer länger werden – auch in den rund 87 Tiroler Pflegeheimen. Eine Anmeldeliste von einem Jahr Wartezeit gibt es momentan etwa in den beiden SeneCura-Zentren. Weil es bei einer Reform um deren Finanzierung geht, sind vor allem neue Versorgungsstrukturen abseits der Heime notwendig, „denn eine stationäre Langzeitbetreuung im Heim ist die teuerste aller Versorgungsstrukturen“, sagt Pacher. Würden Pflegeberufe frühzeitig in flächendeckend ausgebaute, gemeindenahe und finanzierbare ambulante Versorgungsstrukturen eingebunden, könnte man einen Verbleib zu Hause länger als bisher sicherstellen und Angehörige entlasten. Und zuletzt geht es laut Pacher darum, dass „es mehr gesellschaftliches Bewusstsein für das Thema gibt, denn das Risiko der Pflegebedürftigkeit ist mittlerweile in jeder Familie angekommen“.