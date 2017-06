Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Regelrecht ambivalent war am Donnerstag die Stimmung in der Aktuellen Stunde des Innsbrucker Gemeinderates. Die FPÖ wollte dort die Zukunft der „Igler“, also der Straßenbahnlinie 6 von Innsbruck nach Igls, diskutiert haben. Wie berichtet, liegt von Seiten der Verkehrsbetriebe (IVB) ein Plan zur erheblichen Einschränkung der Betriebszeiten vor. Weil eben die Nachfrage um Längen hinter anderen Linien liege. Politischer Beschluss hierzu ist aber noch keiner gefallen.

Zwiespältig war die politische Lage deshalb, weil alle Fraktionen einhellig der Meinung waren, die Igler dürfe und werde auch nicht eingestellt werden. Das war aber auch schon der kleinste gemeinsame Nenner an diesem Sitzungstag zu diesem Thema. Der neue FPÖ-Klubobmann Andreas Kunst wollte den Beteuerungen von FI, VP und Grünen nicht so recht glauben. In einer Betriebszeiteneinschränkung ortet er nichts anderes als einen „Tod auf Raten“. Wieso die Stadt plötzlich keine 500.000 Euro mehr pro Jahr für die Linie 6 übrig habe, wo doch die Regionalbahn mehrere hundert Millionen Euro koste, verstehe er nicht. Für die FPÖ gehört die Igler Bahn sogar erweitert.

Das wiederum sorgte bei den Grünen für Schmunzler. „Die kritisieren jeden Meter der Regionalbahn und wollen jetzt die Linie 6 ausbauen?“, fragte sich Vize-BM Sonja Pitscheider. Doch zur blauen Kritik gesellten sich auch die Roten. Parteichef Helmut Buchacher warf den Regierungskollegen vor, die Igler nur laufen lassen zu wollen, weil dann auch „die Millionen vom Bund kommen“. Visionen für die 6er habe man aber „genau null“.

Tourismusstadtrat Franz Gruber (VP) bekräftigte, dass sich die Ausrichtung der Igler ändern müsse – und zwar mit Fokus auf eine touristisch genutzte Bahn. Worauf FP-Chef Rudi Federspiel ihm vorhielt, zwar einen gut bezahlten Job zu haben, aber „du tust nix“. Was folgte, war ein Pingpong-Spiel politischer Vorwürfe, das dem Vorwahlkampf geschuldet war. BM Christine Oppitz-Plörer warf der FPÖ „Schauermärchen als einzigen Versorgungsauftrag“ und Federspiel seine „vier Gehälter“ vor. Selbiger bezeichnete die FI-Chefin als „Frau Pinocchio“.

Letztlich kündigte Oppitz-Plörer die Gründung einer Arbeitsgruppe an, die sich mit der Attraktivierung der Bahn beschäftigen soll.