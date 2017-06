Sistrans – Noch gibt es lediglich eine Absichtserklärung – aber geht es nach dem Sist­ranser Bürgermeister Josef Kofler, soll der angedachte „Sistranser Gestaltungsbeirat“ im kommenden Herbst konkretere Formen annehmen. Rückenwind für diese Idee erhält er durch den Gestaltungsbeirat des Landes, der Ende März das Sistranser Ortszentrum besichtigte und diesem eine hohe Qualität sowie eine charakteristische Bebauungsstruktur attestierte. Den dörflichen, von einzeln stehenden Häusern geprägten Charakter zu erhalten, soll vorrangiges Anliegen eines künftigen Gestaltungsbeirats auf Orts­ebene sein.

Ehe dieser – sofern er überhaupt im Gemeinderat beschlossen wird – seine Arbeit aufnehmen kann, bedarf es allerdings noch einer genauen Katalogisierung der vorhandenen Bausubstanz entlang der „erweiterten Sistranser Prozessionsrunde“ (Kirchgasse, Unterdorf, Oberdorf) rund um das Gemeindeamt. Auf deren Basis sollen laut Kofler „klare Regeln zur Bauart formuliert werden, die natürlich auch den gesetzlichen Möglichkeiten entsprechen müssen“. Konkret könnten Kriterien wie Farbgebung oder Dachform eine Rolle spielen. Wo der Gestaltungsbeirat im Bauverfahren genau ansetzen würde, muss erst geklärt werden – angedacht ist jedenfalls, dass er Bauvorhaben im Ortszentrum architektonischen Einzelprüfungen unterzieht.

Auch die Zusammensetzung des möglichen Gestaltungsbeirats steht noch in den Sternen. Inspiration und Know-how wollen sich die Sistranser Verantwortlichen im Herbst in Vorarlberg holen. So plant der Gemeinderat eine Exkursion in die Gemeinden Krumbach, Zwischenwasser und Thüringerberg, wo bereits solche örtlichen Gestaltungsbeiräte tätig sind. (mxs)