Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Die 600 Einwohner zählende Gemeinde Posina in der Provinz Vicenca (Italien) ist seit Samstag Partnergemeinde der 7000 Einwohner zählenden Marktgemeinde Jenbach. Und neben der Europafahne wehten vor dem Gemeindeamt die österreichische Fahne und die Tricolore. Für den ersten Kontakt zwischen den Gemeinden hatte Hans Pixner, der Obmann der Kaiserjäger, vor drei Jahren gesorgt. Er war immer wieder bei Gedenkfeiern im einst hart umkämpften Pasubio-Gebiet dabei. Und so war es nicht verwunderlich, dass zur Festivität auch Gabriela Habsburg als Fahnenpatin der Jenbacher Kaiserjäger kam. Mit 28 Personen war die Gemeinde Posina in Jenbach zu Gast. „Im Oktober treffen wir uns dann zum Festakt in Posina“, kündigte Bürgermeister Andrea Cecchellero an, nachdem er mit seinen Gemeinderäten die Urkunde unterschrieben hatte. „Jede Gemeindepartnerschaft zwischen Mitgliedsländern der EU ist auch ein kleiner Mosaikstein im Zusammenwachsen der Völker Europas“, ist Jenbachs Bürgermeister Dietmar Wallner überzeugt. Vor 100 Jahren seien beide Gemeinden noch auf demselben Staatsgebiet gelegen. „Die Irrlehren eines überbordenden Nationalismus führten schließlich dazu, dass die Völker dieses Staates untereinander Krieg führten. Posina, wie überhaupt das Gebiet des Pasubio-Massivs, durchlebte fürchterliche Zeiten. Wir sind aufgerufen, aus den Fehlern der damaligen Zeit zu lernen“, unterstrich Wallner.

Neben mehreren gegenseitigen Besuchen machte bereits eine Kindergruppe aus Posina Ferien in Jenbach. Und die Kontakte sollen weiter vertieft werden.