Von Angela Dähling

Mayrhofen – Das Gefühl eines Déjà-vu beschlich so manchen Mayrhofner Gemeinderat, als er bei der jüngsten Sitzung den Sitzungssaal betrat. Dort waren nämlich vier Filmkameras aufgestellt – eine ähnliche Situation wie im Juli 2016. Damals sollte die Sitzung über das Lokalfernsehen in die Wohnzimmer der Bürger gesendet werden, was die Opposition erfolgreich ablehnte. Zwar waren die Gemeinderäte nun vorab mit Infos zum Tagesordnungspunkt 2 versorgt worden, bei dem es um die Vorstellung der Firma Uppercut und deren Digitalisierungs-Angebot ging. Aber dass gleich mitgefilmt werden sollte, ging vielen (erneut) zu weit.

„Es geht hier aber um etwas anderes als damals“, stellte BM Monika Wechselberger klar. Nämlich darum, dass das Filmmaterial intern in der Gemeinde verwendet und es durch Such- und Filterfunktionen ermöglicht werde, etwa Wortmeldungen zu bestimmten Themen leicht zu finden. Mayrhofen wäre hierfür tirolweit eine Mustergemeinde, erklärte sie. „Außerdem könnte die von allen Gemeinderats­listen geforderte Transparenz gefördert werden, wenn am Ende doch Gemeinderatssitzungen live gesendet werden“, argumentierte Wechselberger. Die aufgestellten Kameras seien lediglich für einen Probelauf da. Daran zeigen mehrere Gemeinderäte kein Interesse. „Keine Vorbesprechung“ und „Überrumpelungstaktik“, so der neuerliche Vorwurf an BM Wechselberger. „Wir sind ja keine Berufspolitiker“, meint etwa GV Hans Jörg Moigg.

Die Uppercut-Firmenvertreter konnten ihr Vorhaben zwar erläutern, doch mit neun Nein-Stimmen (bei sechs Ja-Stimmen) wurde ihr Angebot zur Digitalisierung der Sitzungen dann abgelehnt. Transparenz forderte GR Wolfgang Höllwarth per Dringlichkeitsantrag beim Protokoll des Überprüfungsausschusses ein. So wanderte es vom vertraulichen in den öffentlichen Sitzungsteil. „Das war immer im öffentlichen Teil und muss laut Tiroler Gemeindeordnung auch so sein“, sagt GR Höllwarth. Bei einigen Restaurantrechnungen wurde nach dem Zweck gefragt. Fragen gab es auch zu jenen 260 Euro, die im letzten Halbjahr für die von der Gemeindechefin eingeführten „Gemeindemitarbeiter-Stammtische“ anfielen. Die Summe sei „lächerlich“, meinte BM Wechselberger, worauf GR Höllwarth und GV Hans Jörg Moigg konterten, dass offenbar wenig Mitarbeiter daran teilnehmen. Weitere Konsumationen und den Ankauf von Tagesskipässen musste Wechselberger ebenfalls erklären. Die Skikarten habe sie für Menschen gekauft, die unentgeltlich Leistungen für die Gemeinde erbrachten, erklärte sie und kritisierte die „Kleinkrämerei“ der Opposition. „Von 20.000 Euro Repräsentationskosten habe ich jetzt 7000 gebraucht“, sagt sie. Ihre Spesen würden weitaus geringer ausfallen als die ihres Vorgängers, stellte sich GV Markus Mair hinter die Bürgermeisterin. Die meinte spöttisch: „Um nicht in Verlegenheit wegen Kaffee-Einladungen zu kommen, muss ich beim nächsten LH-Besuch wohl eine Thermoskanne mitnehmen.“