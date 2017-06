Innsbruck - Die Grundlagen für eine Olympiabewerbung von Tirol/Innsbruck für die Winterspiele 2026 orientieren sich am finanziell und wirtschaftlich Machbaren. Und das entspricht der Erwartungshaltung in der Bevölkerung. Diese drückt sich auch in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup im Auftrag des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) aus.

Im März 2017 wurden 650 Tirolerinnen und Tiroler daüber befragt, was für bzw. gegen eine Olympiabewerbung spreche. Kosten und wirtschaftliche Risiken wären für 64 Prozent Argumente dagegen. Belastungen der Umwelt durch Verkehr und Baumaßnahmen führen immerhin 59 Prozent ins Treffen. Die Nutzung der vorhandenen Wintersport-Infrastruktur (89 Prozent), die Werbung für Innsbruck und Tirol u. a. als Tourismusland (86 Prozent), die Steigerung des Bekanntheitsgrads (88 Prozent) und die hohe Kompetenz bei Wintersport-Großveranstaltungen (87 Prozent) sind hingegen vorrangige Argumente für eine Kandidatur.

Um trotz der Reform-Agenda des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) eine Chance für eine Bewerbung zu haben, wird ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel jetzt intensive Gespräche mit den IOC-Verantwortlichen führen. Knackpunkte sind nämlich die Kapazitäten bei der Eröffnungs- und Schlussfeier sowie bei den Eisbewerben. Für die Eröffnung legt das IOC ein Fassungsvermögen von 40.000 Besuchern fest, bei den Eishallen eines von 12.000.

Die erste Anforderung könnte Tirol in Kombination von Tivolistadion und Freifläche erfüllen, bei den Eis­arenen wird es allerdings eng. Doch hier setzt Sportreferent LHStv. Josef Geisler (VP) voll auf die IOC-Versprechungen für abgespeckte Spiele. „Solche großen Hallen benötigt nach Olympia niemand, das wäre sinnlos investiertes Geld." Geisler glaubt zwar, dass man die 7000 Zuschauer fassende Olympia-Eishalle um 3000 bis 4000 Plätze erweitern könnte, „aber im Großen und Ganzen bauen wir auf das Vorhandene".

Bis 15. August wird die Entscheidung über die Standorte für die zusätzlich benötigten Eishallen fallen. Bozen, Garmisch, Salzburg und München wurden in die Überlegungen miteinbezogen. „Wir würden die Hallen als Veranstalter anmieten", fügt Geisler hinzu. In der traditionellen Sitzung am Hohen Frauentag wird die Landesregierung nämlich den Rahmen für die Olympia-Volksbefragung und damit auch die Wettkampfstätten festlegen.

Auf der IOC-Sondersession am 11. und 12. Juli in Lausanne dürfte bereits eine für Tirol wichtige Entscheidung fallen. Schließlich will das IOC erstmals zulassen, dass sich auch Regionen als Veranstalter von Olympischen Winterspielen bewerben können. Was Geisler befürwortet, „denn das würde perfekt für unsere Bewerbung passen. Schließlich sind 70 Prozent der Bewerbe auf ganz Tirol verteilt, 30 Prozent finden in Innsbruck statt." Innsbruck

Tirol oder Tirol/Innsbruck könnte dann die offizielle Bewerbung lauten. Sowohl das Land als auch die Landeshauptstadt würden den so genannten „Host City"-Vertrag unterzeichnen.

Insgesamt wird mit 1,3 Millionen Besuchern während der rund 100 Wettkämpfe in 15 Disziplinen gerechnet, darunter mehr als die Hälfte aus dem Ausland. Deshalb spielen die Sicherheitskosten eine wesentliche Rolle. Im Veranstaltungsbudget wurde dafür vorgesorgt, Geisler und LH Günther Platter verweisen jedoch auf den Bund, der für die externe Sicherheit wie die Luftraumüberwachung etc. zuständig ist. In Vancouver wurden dafür 565 Mio. Euro ausgegeben. Bis zur Volksbefragung soll ein Rahmen abgesteckt werden. (pn)

Die Lizum will auch dabei sein Der Betreiber der Bergbahnen in der Axamer Lizum, Eduard Fröschl, fühlt sich übergangen. Das hat er jetzt schriftlich den Verantwortlichen der Machbarkeitsstudie für eine Olympiabewerbung von Tirol/Innsbruck mitgeteilt. Für die alpinen Bewerbe erfülle nämlich die Axamer Lizum alle unter dem Punkt Wettkampfstätte angeführten Voraussetzungen. Fröschl verweist auf die Verkehrsanbindung und die Nähe zum Tiroler Zentralraum sowie der Landeshauptstadt Innsbruck. Fröschl übt massive Kritik an der Vorgehensweise und fordert eine Begründung dafür, warum die Lizum als mehrfacher Austragungsort von olympischen Bewerben nicht berücksichtigt worden sei. Er spricht offen von einem Affront gegenüber der Axamer Lizum, der Gemeinde Axams und dem gesamten westlichen Mittelgebirge oberhalb von Innsbruck. Für Fröschl ist das nicht hinnehmbar, er will sich jetzt an die Politik und das ÖOC wenden.