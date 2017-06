Innsbruck – 70 Prozent aller Medaillenentscheidungen würden außerhalb der Landeshauptstadt stattfinden. So sieht es die vergangene Woche präsentierte Machbarkeitsstudie zu Olympischen Winterspielen 2026 in Innsbruck/Tirol vor. Dieses Detail, mit dem auch der Innsbrucker Bevölkerung die „Host City“ schmackhaft gemacht werden soll, könnte noch eine große Rolle spielen. Dann nämlich, wenn es um die Aufteilung (Land, Stadt und eventuell auch Bund) der Bewerbungskosten geht.

Der Rahmen hierfür wurde mit 12 bis 15 Mio. Euro angegeben. Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) ist davon überzeugt, dass eine Bewerbung „auch um zwölf Millionen Euro zu machen sein müsste“. Wer aber wie viel davon zu tragen hat, ist noch offen. Oppitz-Plörer will diesbezüglich eine Klärung vor dem 15. August. Also jener traditionellen Sommersitzung der Landesregierung, bei der auch die offene Frage der Sportstätten (Eishallen) eine Antwort erhalten soll. Und dass eben der (kleinere) Anteil an Wettkämpfen auch seinen Niederschlag in einem geringeren finanziellen Bewerbungsanteil finden wird – darauf setzt die Bürgermeisterin sehr wohl.

Spielraum für allfällige Nachverhandlungen über das „Tiroler Angebot“ gegenüber dem IOC ortet Oppitz-Plörer kaum. Wie berichtet, weicht das Konzept für 2026 in vielen Belangen von IOC-Standards ab. Tirol und Innsbruck hätten ganz bewusst „harte Rahmenbedingungen gesteckt“, sagt die Bürgermeisterin. Die Flexibilität, nachträglich noch allfällige IOC-Wünsche zu erfüllen, sei deshalb „eher gering“. Ebenso verhält es sich mit den Sicherheitskosten. „Die Stadt kann hier keinen Beitrag leisten“, gibt sich Oppitz-Plörer hart. Diese Millionen habe der Bund aufzubringen.

Beim Frachtenbahnhof (Olympisches Dorf) wolle man sehr wohl gemeinnützigen Wohnbau errichten. Jedoch müsse man auf ein preisliches Entgegenkommen der ÖBB hoffen. (mami)