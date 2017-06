Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „Schande über den Alpenverein, sich Ideale und Gesinnung abkaufen zu lassen.“ Es sind deutliche Worte, mit welchen Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer nun das Geschäft zwischen der Alpenvereinssektion Touristenklub Innsbruck und der Stadt kommentiert. Es sei zwar seine private Meinung und deshalb auch nicht mit der WK abgestimmt – jedoch betrachtet Bodenseer mit Sorge, dass auch ein Verein wie der Alpenverein sich „Landschaftsbild und damit auch Naturschutz mit Geld und der Zusicherung auf ein paar Quadratmeter Terrasse abkaufen“ lasse. Er sei zwar nicht gegen den Neubau der Bahn, jedoch hätte die Stadt einiges doch „breiter und nachhaltiger“ diskutieren müssen. So etwa die Bergstation, die man ohne jeden „Abstand und Anstand“ neben das Schutzhaus knalle. Das mangelnde Interesse an der Volksabstimmung schreibt Bodenseer der Politikverdrossenheit zu; dass die Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten „nicht wirklich gut funktionieren“, sei ebenso Anlass zur Sorge. Umso mehr, so der WK-Präsident, gelte es künftig, eine „goldene Mitte zwischen mutigen Politikentscheidungen und demokratischen Prozessen bei Projekten im öffentlichen Interesse zu finden“.

Aber auch von Seiten des Dachverbands der Bürgerinitiativen Innsbruck (IGBI) kommt herbe Kritik am Alpenverein. „Man hat den Eindruck, das Instrument der Bürgerinitiative sollte von Anfang an nur dazu dienen, Ihre Verhandlungsposition zu stärken, um das finanzielle Maximum für den Alpenverein herauszuholen“, schreibt IGBI-Sprecherin Anita Stangl an AV-Präsident und Sektionsanwalt Andreas Ermacora. Damit, so Stangl, habe man nicht nur dem demokratischen Instrument einen „Bärendienst“ erwiesen, sondern auch „das Image des Alpenvereins beschädigt“. Denn letztlich, schlussfolgert Stangl, habe man „Tausende Innsbrucker instrumentalisiert“. Und das werde „ein Fleck auf der Weste des Alpenvereins bleiben“. Denn die vom AV bekämpfte Bergstation bleibe jetzt genau da, wo sie ursprünglich geplant war. Stattdessen bekomme die Sektion 250.000 Euro für eine Terrassenerweiterung. Wofür der Alpenverein aber die 100.000 Euro Abschlagszahlung verwenden wird, will Stangl jedenfalls wissen.

Der Leiter der betroffenen AV-Sektion, Reinhard Holy, hörte gestern von den Vorwürfen „zum ersten Mal“. Dass man die Bevölkerung instrumentalisiert habe, wies er auf das Schärfste zurück. Vielmehr habe die Stadt noch vor der Abstimmung mit dem Bau der Bergstation begonnen und „die Notbremse haben wir nicht mehr ziehen können“. Darüber hinaus sei es auch stets nur um die Verlegung der Station gegangen. Die IGBI hatte sich, wie berichtet, generell gegen das Gesamtprojekt gestellt.

Zu Bodenseers Äußerungen meinte Holy, dass sich die Sektion lediglich „die Dienstbarkeit hat abkaufen lassen – und nichts anderes“. Selbige hätte die Pläne der Stadt, in der Station einen Gastronomiebetrieb zu führen, vereiteln können. AV-Präsident Ermacora war gestern urlaubsbedingt nicht zu erreichen.