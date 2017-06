Von A. Heubacher und P. Nindler

Innsbruck – In der ÖVP zeichnet sich ein Machtkampf zwischen dem Bauernbund und dem Wirtschaftsbund ab. Grund dafür sind die Nationalratswahlen und die geänderten Spielregeln.

So fix sei das nun auch wieder nicht, dass Andrä Rupprechter als Spitzenkandidat für die Nationalratswahlen ins Rennen gehe, heißt es aus dem Wirtschaftsbund. Parteichef und Landeshauptmann Günther Platter kann es sich gerade aussuchen, mit wem er es sich verscherzen will. Mit den Bauern oder den Unternehmern. Bleibt Rupprechter in Wien, hat das für den Parteichef den zusätzlichen Charme, dass Rupprechter keine Ambitionen in Tirol entwickelt. Diese Woche nimmt der Wirtschaftsbund den letzten Anlauf, um doch noch Obmann Franz Hörl ins Rennen schicken zu können. Hörl will partout nicht auf den zweiten Platz, weder auf der Landesliste noch auf der des Wahlkreises. In der Wirtschaftskammer hat er, wie berichtet, das Problem, dass Kammerpräsident Jürgen Bodenseer die Periode abdienen will. Und die dauert bis 2019. Eine Resthoffnung für Platter könnte im Clinch Bauern gegen Wirtschaft die Bundesliste sein. Dort konnten die Landeschefs früher für einen gewissen „Ausgleich“ sorgen. Heute dürfte das anders sein. Schließlich hat Bundesparteiobmann Sebastian Kurz für sich reklamiert, die Bundesliste im Alleingang bestimmen zu können.

Die Bauernbündler sind sich ihrer Sache sicher. Rupprechter als Spitzenkandidat, Hermann Gahr über das Grundmandat abgesichert, als zweiter Bauernbündler im Nationalrat. Während die Wirtschaft ob dieser Pläne schäumt, ist der Arbeitnehmerflügel schon „eingekauft“. Hinter Rupprechter könnte die Volksschuldirektorin Bettina Ellinger für den AAB in den Nationalrat einziehen. Gestern Abend hat sich die Landesleitung des AAB mit Kandidatenvorschlägen für die Nationalratswahl beschäftigt. Ellinger hätte den zweiten Platz auf der Liste auch dem neuen Reißverschlusssystem der Kurz-Partei zu verdanken. Weniger toll, aber verschmerzbar wäre das für die Frauenbund-Chefin und jetzige Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller. Die Außerfernerin dürfte erneut im Wahlbezirk Oberland ein Grundmandat erreichen.

Also Bauern gegen Wirtschaft, ein halbwegs zufriedener AAB, der aus Parteisicht vernachlässigbare, weil zu schwache Frauenbund – bleiben die neu erstarkten Jungen. Deren Obmann Dominik Schrott hat sich schon auf die Seite der Bauernbündler geschlagen. Die Jungen könnten mit Rupprechter als Spitzenkandidat gut leben. Als Minister auch? Die Frage mag das „Team Kurz“ nicht kommentieren. Den Namen haben sich die Jungen schon beim letzten Wahlkampf gegeben und jetzt passt er besser als je zuvor.

Bis hierher tickt die ÖVP noch sehr nach alten Mustern. Gedacht wird in Reihungen, Bünden, Grundmandaten und Absicherungen auf den diversen Listen. Parteimanager Martin Malaun versteht durchaus, dass die Mandatare rechnen und ausklügeln und nervös sind. „Das gehört dazu. Das ist immer so.“ Malaun warnt davor, in alten Mustern zu denken. Bestätigen will er keinen einzigen Listenplatz.

Er verweist auf das neue Vorzugsstimmenmodell. Und das hat es in sich. „Die Vorzugsstimmen schlagen sowohl die Reihung als auch das Reißverschlusssystem.“ Neu ist auch, dass die Wahlkommissionen über alle, also auch über den Spitzenkandidaten der Bezirke abstimmen. Im Oberland besteht die Kommission zum Beispiel aus 40 Mitgliedern. Auch das wertet Malaun durchaus als Variable, also als Faktor, der die ausgeklügelten Systeme der Bünde und Bezirke und einzelner Mandatare aushebeln könnte.

Nächsten Montag soll der Landesparteivorstand die Termine beschließen. Mitte bis Ende Juli könnten demnach die Bezirksparteivorstände tagen. Am 16. August sollte dann die Liste für die Nationalratswahlen am 15. Oktober stehen und möglichst wenig Porzellan zerschlagen sein.