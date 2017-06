Innsbruck – Vierköpfige Familien mit einem Netto-Haushaltseinkommen von bis zu 2500 Euro im Monat sollen künftig um 100 Euro mehr pro Kleinkind bekommen. Familien, die mehr als 2800 Euro netto verdienen, gehen leer aus. Das Kindergeld Plus ist eine Zusatzleistung, die in Tirol für zwei- bis vierjährige Kinder ausbezahlt wird.

Die Landesregierung will die Familienförderung auf neue Beine stellen und hat die Richtlinien geändert. Ziel sei, eine sozial gestaffelte, gerechte Lösung zu finden, erklärten LH Günther Platter und Familienlandesrätin Beate Palfrader (beide ÖVP) gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Mehr als 100 Millionen Euro investiert das Land jährlich in die Familienförderung und Kinderbetreuung, davon 7,6 Millionen Euro für Individualförderungen wie das Kindergeld Plus. Von 12.000 Haushalten mit Kindern zwischen zwei und vier Jahren hätten 11.000 um das Kindergeld Plus angesucht. Wie sich die Änderung der Richtlinie genau auswirken werde, lasse sich schwer prognostizieren, meinte Palfrader. Sie geht aber davon aus, dass insgesamt das Budget für die Familienförderung erhöht werden müsse.

Einkommensgrenzen gibt es künftig auch für die Schulstarthilfe und die Förderung zur Teilnahme an Schulveranstaltungen. Im Gegenzug werden auch hier die Fördersätze erhöht. Statt 145 Euro gibt es künftig 150 Euro als Schulstarthilfe. Mit maximal 125 Euro statt bisher 75 Euro werden Familien unterstützt, damit Kinder aus sozial schwachen Familien an Schulveranstaltungen teilnehmen können.

Anreize bietet die Landesregierung für Unternehmen, die Betriebskindergärten einrichten. Bis dato ist deren Zahl in Tirol äußerst bescheiden. Lediglich 23 Betriebskindergärten, die knapp 500 Kinder betreuen, gibt es. „Der Arbeitsplatz als Betreuungsangebot verringert den Organisationsaufwand“, erklärte Palfrader. Betriebstageseltern will die Landesregierung künftig fördern. Die Richtlinien für die Tagesbetreuung seien bereits entsprechend geändert worden. Antragsformulare sind auf www.tirol.gv.at zu finden. (aheu)