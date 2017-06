Innsbruck – Neue Liste, alte Probleme. ÖVP-Parteichef Günther Platter steht vor einer schwierigen Wahl: Wie das Gerangel um die Listenplätze bei der Nationalratswahl lösen? Sowohl auf Seiten des Bauernbundes als auch auf jener des Wirtschaftsbundes wird interveniert. Bauern wie Unternehmer sprechen beim Landeshauptmann vor.

Wie berichtet, ist das Malheur, dass der Obmann des Wirtschaftsbundes Franz Hörl nur auf Platz eins kandidieren will. Bis zu einem gewissen Grad leuchtet die Forderung ein, wenn man Hörls Geschichte kennt. 2013 startete er hinter Karlheinz Töchterle in die Nationalratswahl. Solange Töchterle Minister war, war alles gut. Dann aber überraschte der Universitätsprofessor die Partei damit, dass er das Mandat im Nationalrat selbst besetzte und Hörl leer ausging.

Das will Hörl auf keinen Fall riskieren. Daher Platz eins. Den dürfte die Partei ihm auch zugestehen. Allerdings nicht auf der Landesliste, die Agrarminister Andrä Rupprechter anführt, sondern auf der Bezirksliste Innsbruck-Land/Schwaz. Das wiederum würde den langjährigen Nationalrat Hermann Gahr zum Bauernopfer machen. Die Partei will, dass Gahr nicht im Bezirk antritt, um keine Gefahr für Hörl darzustellen. Dem Bauernbündler Gahr bliebe der dritte Platz auf der Landesliste. Eine aussichtslose Position, es sei denn Rupprechter wechselt auf die Regierungsbank. Dann rutscht Gahr, nach der Vertreterin des Arbeitnehmerflügels, Bettina Ellinger, ins Parlament. Darauf will sich der Bezirksparteivorstand Innsbruck-Land, der am Dienstag tagte, nicht einlassen.

Dieses Mal möge der Bauernbund das Risiko mit dem Ministeramt tragen, heißt es seitens der Wirtschaft. Die Adler Runde, in der 42 Unternehmer vertreten sind, will einen Vorzugsstimmenwahlkampf für Hörl unterstützen. Die Bauernbündler sehen in Gahr einen Fixstarter. Der Langzeitabgeordnete ist Vorzugsstimmenkaiser. Und weil dieses Mal die Vorzugsstimmen die Reihung stechen, ist das brisant. Gahr müsste von sich aus einen Rückzieher machen.

Nach der Wahl ausscheiden werden Hannes Rauch, der über die Bundesliste im Parlament saß und kein Ticket von der Tiroler ÖVP bekommt, und Karlheinz Töchterle. Frauenbund-Chefin Elisabeth Pfurtscheller führt die Bezirksliste Oberland an, wo ein Grundmandat erzielt wurde. Sie dürfte also bleiben. Eng wird es für Noch-Nationalrat Josef Lettenbichler. Rupprechter tritt sowohl auf der Landesliste als auch in Lettenbichlers Bezirk Kufstein/Kitzbühel als Spitzenkandidat an. (aheu)