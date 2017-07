Innsbruck – Die Kritik des grünen Nationalrats Georg Willi an möglichen Flüchtlingskontrollen in den Zügen am Brenner hat Staub aufgewirbelt. Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP) weist seine Aussagen zurück. „Angesichts der steigenden Anlandungszahlen von Flüchtlingen in Italien ist die Entscheidung, den Zugverkehr über den Brenner zukünftig strenger zu kontrollieren und die illegale Migration damit einzudämmen, zu hundert Prozent richtig.“ Das Innenministerium habe zugesichert, die Kontrollen schnell und effizient durchzuführen. Der Zugverkehr über den Brenner hätte seit Monaten kontrolliert werden müssen und nicht erst künftig im September, heißt es in einer Aussendung seitens Tirols FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger. Es brauche Grenzkontrollen. (TT)