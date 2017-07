Von Angela Dähling

Fügen – Vor anderthalb Jahren war die Welt noch eine andere in den 279 Tiroler Gemeinden, wenn es um die Stellplatzverordnung ging. Denn da konnte jede Gemeinde selbst bestimmen, wie viele Parkplätze sie Bauwerbern für ihre Projekte vorschreibt. In Fügen musste man beispielsweise drei pro Wohnung vorweisen, um eine Baugenehmigung zu erhalten. „Die hohe Anzahl vorgeschriebener Parkplätze in manchen Gemeinden führte dazu, dass aufgrund der damit verbundenen Kosten sozialer Wohnbau nicht mehr möglich war bzw. teilweise auch bewusst so unterbunden wurde“, weiß Daniel Schleich von der Abteilung Raumordnung im Land Tirol. Das Land reagierte. Mit 28. November 2015 beschloss die Tiroler Landesregierung eine gesetzliche Verordnung, in der die Höchstzahlen von Parkplätzen für Wohnbauvorhaben festgelegt wurden. Und zwar aufgeteilt in drei Kategorien, in denen die Gemeindegröße und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel eine Rolle spielen. Dem voraus gingen Verkehrsstudien und Gespräche mit den örtlichen Raumplanern. Nach einjähriger Übergangsfrist bzw. Anpassungsphase, in der alle Gemeinden vom Land nochmals kontaktiert wurden, trat die Verordnung mit 28. November 2016 in Kraft.

Die Gemeinden waren aufgerufen, ihre Stellplatzverordnungen entsprechend zu ändern. Das taten offenbar bis jetzt alle, wenngleich einige mit Murren. In Fügen allerdings war die Meinung der Mandatare einhellig: „Mit uns nicht!“ Entsprechend einstimmig fiel der Gemeinderatsbeschluss aus, die gemeindeeigene Stellplatzverordnung beizubehalten. Nur Bürgermeister Dominik Mainusch stimmte dagegen und für die Anpassung an die Verordnung des Landes. „Aber nur, weil es von Gesetzes wegen nicht anders geht und wir zur Adaptierung verpflichtet sind“, sagt Mainusch. Er sei aber auch aus mehreren Gründen gegen die Stellplatzverordnung, die das Land den Fügenern jetzt aufzwingt.

„Wir sind die einzige Gemeinde im ganzen Zillertal, die in die strengste Kategorie I fällt. Wegen der Gemeindegröße und weil wir angeblich so gut an öffentliche Verkehrsmittel und den Verkehrsknoten Jenbach angeschlossen sind“, erläutert Mainusch. In dieser Kategorie, in die auch Städte wie Innsbruck und Schwaz fallen, ist pro Wohnung bis zu ein Stellplatz per Landesverordnung vorgeschrieben, bei sozialen Wohnbauten nur 0,8 pro Wohnung. „Wir haben drei vorgeschrieben, weil wir kaum öffentlichen Parkraum haben und viele enge, verwinkelte Straßen. Wir schlittern ins Chaos durch diese Verordnung, die wildes Parken zur Folge haben wird“, sagt Mainusch. Mehrfach habe er daher bereits beim Land vorgesprochen und nächste Woche wird das Thema auch im Landtag behandelt. Laut Schleich werde es eine Evaluierung der Verordnung nach den Wahlen im nächsten Jahr geben. Vielleicht fällt Fügen dann zumindest in die Kategorie II, die bis zu 1,4 Stellplätze pro Wohnung laut derzeitiger Verordnung vorschreibt.

Derzeit ist Schleich damit beschäftigt, die Stellplatzverordnung der Gemeinde Fügen aufzuheben. „Unsere Abstimmung wurde vom Land aufgehoben und wir müssen nochmals darüber abstimmen“, schildert Gemeinderat Sebastian Schwarzenauer. „Und wir wurden vom Land darauf hingewiesen, dass wir bei einer nochmaligen negativen Abstimmung wegen Amtsmissbrauch mit strafrechtlichen Folgen zu rechnen haben“, sagt Schwarzenauer.

Er sehe es als Gemeinderat aber als seine Pflicht an, trotzdem dagegen zu stimmen. „Aber ich kann als normaler Angestellter nicht enorm hohe Geldstrafen auf mich nehmen, nur um meinen Protest beim Land zu deponieren“, fügt er an. „Uns zu einer positiven Abstimmung zu zwingen, kann doch wohl nichts mit Demokratie zu tun haben“, ist er wie viele seiner Gemeinderatskollegen erbost.