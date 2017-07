Innsbruck — Am vergangenen Samstag war ein wichtiger Stichtag in Tirol: Im Vorjahr hat der Landtag ein so genanntes Freizeitwohnsitzverzeichnis beschlossen, bis1. Juli mussten die Gemeinden alle bestehenden Freizeitwohnsitze melden. 215 der 279 Gemeinden haben bisher die Anzahl der erlaubten Ferienimmobilien bekannt gegeben, die restlichen werden in den nächsten Tagen in die Bilanz eingearbeitet.

10.268 offiziell genehmigte Freizeitwohnsitze liegen vor, letztlich dürften es 12.000 bis 13.000 werden. Damit wurde im Land auch gerechnet, schließlich haben die Tourismusverbände im Jahr 2015 für 12.500 zu Ferienzwecken genutzte Wohnungen oder Häuser eine Aufenthaltsabgabe von 4,6 Millionen Euro eingehoben.

Link Freizeitwohnsitzverzeichnis des Landes

Nicht erfasst sind naturgemäß die widerrechtlich geschaffenen Freizeitwohnsitze. Deren Zahl dürfte genauso groß sein und damit existieren wohl mehr als 20.000 Freizeitwohnsitze in Tirol. „Bereits seit mehreren Jahren wird die Genehmigung von Freizeitwohnsitzen in Tirol äußerst restriktiv gehandhabt. So wurden in den letzten fünf Jahren bei insgesamt rund 6000 Widmungen lediglich 308 für neue Freizeitwohnsitze erteilt", erklärt dazu der zuständige LR Johannes Tratter (VP).

Die Problematik mit nicht genehmigten Freizeitwohnsitzen ist dem Land bewusst, der Leiter der Abteilung Raumordnung, Peter Hollmann, verweist hier auf die Verantwortung der Bürgermeister. „Wir haben den Gemeinden die rechtlichen Möglichkeiten in den Verfahren wie die Parteistellung gegeben." Sie müssten das nur nützen.

Seefeld ist Tirols Hotspot: 24 Prozent Freizeitwohnsitze

Tirol ist ein schöner Flecken Erde — im Sommer und im Winter. 47 Millionen Nächtigungen wurden alleine im Vorjahr gezählt. Gleichzeitig sind Immobilien für „Ferien im eigenen Haus" in den Tourismusregionen wie Kitzbühel, St. Anton oder Seefeld heiß begehrt. Obwohl das einst strenge Tiroler Grundverkehrsgesetz dieser Entwicklung einen Riegel vorschieben wollte, wurden in den 1970er- und 1980er-Jahren Tausende Freizeitwohnsitze gewidmet. Angesichts eines Dauersiedlungsraums von 6,87 Prozent wirkte sich das natürlich extrem auf die Grund- und Wohnkosten aus. Sie explodierten.

Neue Freizeitwohnsitze dürfen heute zwar nur noch dann errichtet werden, wenn es weniger als acht Prozent in der betreffenden Gemeinde gibt. Doch gesetzliche Regelungen sind geduldig: Neben den erlaubten „etablierten" sich deshalb die illegalen Ferienwohnsitze. Nach dem EU-Beitritt Österreichs wurde die Kontrolle zudem immer schwieriger. Seit Samstag liegt erstmals ein (noch unvollständiges) Freizeitwohnsitzverzeichnis für Tirol vor.

Es ist Teil der Raumordnungsnovelle 2016. Bisher haben 215 Gemeinden ihre Freizeitwohnsitze gemeldet. Insgesamt beträgt die vorläufige Anzahl 10.268. In den nächsten Tagen wird mit weiteren 2000 bis 3000 gerechnet, wenn die ausstehenden 65 Gemeinden ihre Freizeitwohnsitze bekannt geben.

Nach 1994 wurden nur noch 392 Freizeitwohnsitze offiziell genehmigt, weshalb der zuständige Landesrat Johannes Tratter (VP) von einem Erbe aus der Vergangenheit spricht. „Es gibt natürlich Gemeinden, deren Freizeitwohnsitzbestand über die aktuell gebotene Grenze von acht Prozent hinausgeht." Hierbei handle es sich jedoch nicht um neue Widmungen, sondern um rechtmäßige Altbestände aus früheren Jahrzehnten. „Die Acht-Prozent-Grenze wurde nämlich erst im Zuge der Raumordnungsnovelle 1997 gesetzlich normiert", fügt Tratter hinzu.

Der Landesrat verweist darauf, dass mit der gesammelten Veröffentlichung jetzt der gebotenen Transparenz entsprochen wird. „Das mit Stichtag 1. Juli 2017 erfasste und auf der Landeshomepage veröffentlichte Freizeitwohnsitzverzeichnis wird sukzessive um derzeit noch fehlende Gemeinden, die das Land um Fristerstreckung ersucht haben, ergänzt und aktualisiert."

Die Hälfte der neu gewidmeten Freizeitwohnsitze entfällt auf den Bezirk Osttirol, wie der Leiter der Abteilung Raum- und Bauordnung im Land, Peter Hollmann, ergänzt. Vor allem ehemalige Osttiroler hätten Immobilien zu Ferienzwecken im Bezirk Lienz gekauft bzw. errichtet. Insgesamt sind die Freizeitwohnsitze regional sehr unterschiedlich verteilt, in den Tourismusregionen ist die Anzahl überdurchschnittlich groß. In St. Anton beträgt der Anteil etwa 20 Prozent. Vorläufiger Hotspot ist Seefeld: Dort sind es gemessen an den gesamten Wohnsitzen nicht weniger als 24 Prozent.

Kitzbühel weist wohl zur allgemeinen Verwunderung lediglich 18 Prozent Freizeitwohnsitze aus, doch das könnte sich eklatant ändern. 500 bis 600 Wohnungen sind in der Warteschleife. Sie werden derzeit (großteils illegal) als Ferienwohnsitze genützt, aufgrund von Rechtsstreitigkeiten über die Einzelwidmungen in den betroffenen Wohnanlagen gelten sie noch als Hauptwohnsitze.

Wie überhaupt die Zahl der nicht genehmigten Freizeitwohnsitze in Tirol ebenfalls auf rund 10.000 geschätzt wird. Nur einmal kam es aufgrund eines Grundverkehrsverfahrens zu einem Verkauf. Und wie sieht es bei der im Vorjahr eingeführten, aber heftig umstrittenen Möglichkeit aus, einen Freizeitwohnsitz auf einem Bauernhof zu schaffen? Dazu Hollmann: „Kein einziger wurde bisher in Tirol gewidmet." (pn)