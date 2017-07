Von Michael Mader

Wörgl – In Sachen Hochwasserschutz für das Untere Unterinntal kommt Bewegung: Minister Andrä Rupprechter (ÖVP) verkündete im Exklusivgespräch mit der Tiroler Tageszeitung, dass aus seinem Ressort noch einmal 12,5 Millionen Euro für das Großprojekt kommen. Wie berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten für den Dammbau auf 250 Millionen Euro, wovon 80 Prozent vom Bund übernommen werden. Das Land Tirol steuert 20 Millionen bei, der Rest wird unter den Gemeinden Kramsach, Brixlegg, Rattenberg, Radfeld, Kundl, Breitenbach, Wörgl und Angath sowie auf ÖBB, Asfinag, Landesstraße und Tiwag nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt.

„Jetzt übernehmen wir 85 Prozent der Gesamtkosten, weil der Hochwasserschutz im Unteren Unterinntal das größte und wichtigste Projekt ist und in der Region und für die Gemeinden eine enorme Bedeutung hat. Wir haben es immer mehr mit Starkregen­ereignissen zu tun“, erklärt Rupprechter, warum es eine Sonderfinanzierung gibt. Zudem sei der Inn auch als grenzüberschreitendes Gewässer von großer Bedeutung. Dem Minister wäre es jetzt wichtig, dass alle Gemeinden hinter dem Hochwasserschutzprojekt stehen.

Gespannt blicken deshalb alle nach Wörgl, wo am Mittwoch eine entscheidende Gemeinderatssitzung stattfindet. Dabei geht es um die Satzungen des zu gründenden Wasserverbandes und damit de facto um einen Beitritt in denselben. Der ist nämlich Voraussetzung für den Bau des Hochwasserschutzes.

„Der von der Stadtgemeinde Wörgl für den Hochwasserschutz zu zahlende Beitrag verringert sich durch diese Sonderzahlung vom Bund von 9,38 auf 6,45 Millionen Euro“, rechnet Rupprechters Parteikollege, Landtagsabgeordneter Alois Margreiter, vor. „Für mich gibt es jetzt keine Ausreden mehr, immerhin kommen 37,5 Hektar aus der roten Zone und 17,7 Hektar aus der gelben Zone. Auch das Verständnis für das Zögern von Wörgl aus den anderen Gemeinden bröckelt massiv“, glaubt Margreiter.

Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner reagiert in einer ersten Stellungnahme zurückhaltend und will die Diskussion im Gemeinderat abwarten: „Grundsätzlich geht es in die richtige Richtung, zuerst hätten wir ja 25 Millionen Euro zahlen sollen.“ Aber auch die Folgekosten will sie diskutiert wissen.

Gespräche muss es laut Margreiter aber auch noch in anderen Gemeinden geben, u. a. in Angath. Er glaubt, dass der Schlüssel zum Erfolg Ausgleichsflächen für die betroffenen Landwirte sind, die Retentionsflächen zur Verfügung stellen müssten.