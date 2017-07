Tulfes – Der Tulfer Bürgermeister Martin Wegscheider kam in den vergangenen Wochen gehörig unter Druck. Schließlich geht es um die Zukunft der Glungezerbahnen. Wegscheider ist seit dem Vorjahr auch Geschäftsführer der Bahn. Zum einen bilanzierte der Skibetrieb in der vorigen Wintersaison mit 300.000 Euro negativ, darin enthalten sind aber bereits Kosten für die Modernisierungspläne. Darüber hinaus gab es zuletzt Unstimmigkeiten über die Ausbauvorhaben. Schließlich sollen sich die 20 Umlandgemeinden je nach Einwohnerzahl mit 2,2 Millionen Euro an den Investitionen beteiligen.

Wegscheider forcierte als ersten Schritt eine neue 10er-Gondelbahn von Tulfes nach Halsmarter, sie soll den bereits in die Jahre gekommenen Doppelsessellift ersetzen. Die Kosten für die als Sektion 1 bezeichnete Maßnahme werden mit 6,7 Mio. Euro beziffert. Die naturschutzrechtliche Verhandlung wurde bereits durchgeführt, jetzt wird der Bau der neuen 10er-Einseilumlaufbahn für heuer allerdings vorerst einmal gestoppt. Das ist eines der Ergebnisse der Regionssitzung von Montagabend.

Martin Wegscheider kann damit leben, „weil alle Bürgermeister hinter dem Glungezer stehen“. Die atmo­sphärischen Störungen und Informationsdefizite seien offen an- und ausgesprochen worden, „das Projekt wird neu aufgesetzt“, fügt der Bürgermeister hinzu. Und das heißt? Wie von einigen Gemeindechefs gefordert, wird jetzt ein Gesamtkonzept verfolgt. Neben der ersten Sektion will man die Modernisierung des Schlepplifts von Halsmarter zur Kalten Kuchl (zweite Sektion) sowie die Errichtung einer Beschneiungsanlage prüfen. Weil Bürgermeister aus drei Planungsverbänden in den Glungezer-Ausbau involviert sind, wird eine Strategiegruppe gebildet. „Sie soll die konkreten Möglichkeiten und Kosten ausloten“, sagt Wegscheider. Die beteiligten Gemeinden drängen gleichsam auf eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Insgesamt wird schon heute mit Investitionskosten für die komplette Modernisierung von rund 18 Millionen Euro gerechnet.

Die Abgangsdeckung von 300.000 Euro wurde am Montag ebenfalls beschlossen, für Wegscheider sind damit der Sommer- und Winterbetrieb gesichert. Er selbst wird sich in den nächsten Monaten als Geschäftsführer der Glungezerbahn zurückziehen und ein hauptberuflicher wird gesucht. „Das braucht es auch, damit wir das Projekt erfolgreich umsetzen können“, gesteht Wegscheider ein. Die Dreifachbelastung als Unternehmer, Bahngeschäftsführer und Bürgermeister sei vor allem in den vergangenen Monaten zu groß gewesen. Bis der neue Bahnchef seine Arbeit aufnimmt, wird Wegscheider noch die Geschäfte führen. Die Strategiegruppe soll jedenfalls bis Jahresende erste Schlussfolgerungen zum Glungezer-Konzept erarbeiten. (pn)