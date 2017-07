Breitenbach - VP-Landtagsabgeordneter Alois Margreiter, zugleich Bürgermeister von Breitenbach, hat seine Funktion als Verkehrssprecher der Tiroler Volkspartei zurückgelegt. Margreiter war am Samstag knapp vor Mitternacht mit seinem Pkw in Angerberg in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei wurden bei ihm 1,19 Promille Alkohol im Blut festgestellt. In Folge musste der Dorfchef und Abgeordnete seinen Führerschein abgeben. Er wurde zudem angezeigt.

Es sei ein großer Fehler gewesen, er habe den Alkoholkonsum bei einer Feier unterschätzt, wie Margreiter am Dienstag gegenüber der TT einräumte. Er bitte daher die Bevölkerung und seine Familie um Entschuldigung. Gerade als Verkehrssprecher habe er eine besondere Vorbildfunktion, daher sein Rücktritt.

Darüber hinaus informierte er am Dienstagnachmittag die Kufsteiner Bezirksparteileitung der VP. Dabei wird er auch die Vertrauensfrage stellen, „ob ich als Bezirksobmann und in der Politik für die Mitglieder noch tragbar bin“, wie Margreiter erklärt. (wo)