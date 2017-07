Von Anita Heubacher

Innsbruck – Eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Abschaffung des Pflegeregresses wird die Zahl der Heimbewohner in die Höhe schnellen lassen und die Pflege zu Hause unattraktiver machen. Das war auch so, als Kinder davon befreit wurden, ein paar Prozent ihres Einkommens für die Pflege ihrer Eltern zu erübrigen. Für die Mehrheit waren es zwischen 60 und 120 Euro, die im Monat fällig wurden. Für die Allgemeinheit hieß das, ein Millionenloch zu übernehmen.

Es wird teuer, sehr teuer. Das sagen alle Experten. Wie teuer, hängt davon ab, welcher Regress abgeschafft werden soll. Das sei noch unklar, meint Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). „Die Frage ist, ob alles sofort abgeschafft werden soll, oder ob es einen Stufenplan gibt.“ Eine Frage, die trotz Studiums der parlamentarischen Unterlagen niemand beantworten kann. Derzeit sieht es so aus, dass jeder – auch der mit fünf Wohnungen, einem Zinshaus, Baugründen, einem florierenden Betrieb oder 100.000 Euro auf dem Sparbuch – im Altenheim für seine Pflege nichts mehr bezahlen soll. Das übernimmt die öffentliche Hand.

In Rechenbeispielen dargestellt heißt das für Tirol: 167 Millionen Euro kostete die Pflege in den Tiroler Altenheimen im Jahr 2016, davon bezahlten die Heimbewohner 83 Millionen, also die Hälfte. Herangezogen werden Pensionen, Pflegegeld, Versicherungen und Vermögen. 2017 wird der Aufwand für die Pflege von 167 Millionen Euro auf 178 Millionen steigen. Das Minus wird größer sein und bei 97 Millionen Euro liegen, die Gemeinden und Land abdecken müssen.

Fällt nun der partnerschaftliche Pflegeregress, kann der Partner sein Einkommen ganz für sich verwenden und muss kein einziges Prozent seines Einkommens für die Pflege seiner besseren Hälfte im Altenheim bezahlen. Zwei Millionen Euro hat das in die öffentlichen Kassen in Tirol gespült. Die zwei Millionen zahlt in Zukunft die Allgemeinheit und nicht mehr der Partner. Fällt der Regress auf vorhandenes Vermögen, Verlassenschaften oder Sparbücher, fehlen der öffentlichen Hand zehn Millionen Euro.

Damit nicht genug. Derzeit gibt es viele Selbstzahler in den Altenheimen. Nun fürchten die Experten, dass deren Zahlungsmoral leiden könnte oder sie sich die Sinnfrage stellen: Warum soll ich zahlen, wenn der Immobilienmogul neben mir auch nicht zahlen muss? Eine Einschätzung, die auch Landesrat Tilg teilt. „Es ist nicht auszuschließen, dass durch die Abschaffung des Pflegeregresses die Zahlungsmoral bei den Selbstzahlern geschwächt wird.“ Wenn immer weniger für ihre Pflege selbst zahlen, zahlt die Allgemeinheit mehr.

Tilg, ein Freund von Zahlen und genauen Prognosen, hatte eigentlich damit gerechnet, bis 2022 statt der geplanten 1200 zusätzlichen Heimbetten vielleicht nur 800 bauen zu müssen. Die mobile Pflege hatte an Anteil zugelegt. „Wir vermuten, dass das jetzt nicht mehr hält und wir mehr Heimbetten brauchen.“

Nicht nur die Zahl der Heimbewohner wird steigen, sondern deren Krankheitsbild komplizierter werden. Bis 2020 rechnet Tilg mit „einer enormen Zunahme“ von zu Pflegenden mit chronischen Krankheiten wie Demenz, Parkinson und Co. „Die Medizin schwappt in die Pflege über. Das wird Mehrkosten verursachen.“ Mehr Betten, mehr Patienten, mehr Pfleger, mehr Ärzte.

Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Die Länder und Gemeinden meinen: der Bund. Der berappt derzeit zwölf Prozent des Pflegeaufwandes. Hauptzahler sind Gemeinden und Länder. Letztere seien vom Vorstoß im Parlament nicht informiert worden, sagt Tilg. Er hätte die Finanzierung der Pflege gerne in Ruhe reformiert.

Außer den NEOS hat keine Partei gegen die Abschaffung des Pflegeregresses gestimmt.