Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Innsbruck könnte demnächst eine neue Alkoholverbotszone blühen. Und zwar im bekanntesten Park der Stadt – dem Rapoldipark.

Bereits seit Tagen steht die Parkanlage – wieder einmal – im Zentrum des politischen Diskurses. Die Stadt-ÖVP, die hier nach wie vor einen „äußerst problematischen Hotspot“ ortet, will den gesamten Park neu gestalten. Das kommt für die FPÖ nicht infrage, weil es „die Probleme mit der kriminelle­n Nordafrikanerszene“ nicht löse.

Der nun gemachte Vorschlag, die bereits bestehenden Alkoholverbotszonen in der Stadt zu erweitern, kommt aber nicht von der Politik, sondern von der Polizei. Die bisherigen Alk-Verbote hätten sich gut bewährt, begründet Christian Schmalzl vom Büro Rechtsangelegenheiten in der Landespolizeidirektion. Solche ortspolizeilichen Verordnungen hat die Stadt bereits für den Haydn-, Südtiroler und Bozner Platz erlassen sowie auch für die Fußgängerzone in der nördlichen Maria-Theresien-Straße. Jedoch sei es auch zu Verlagerungsprozessen gekommen. Aus Sicht der Polizei wäre deshalb eine Nachschärfung sinnvoll, da viele Vorfälle im Rapoldipark, die zwar „unter der Schwelle der Strafbarkeit“ bleiben würden, jedoch für Anrainer oft sehr störend seien, auch auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen seien, sagt Schmalzl. Derzeit prüfe der Magistrat ein Alkverbot im Rapoldipark. Mit der Stadt sei man hier auf einem „guten und gemeinsamen Weg“.

Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer bestätigt auf TT-Anfrage, dass diesbezügliche Erhebungen bereits laufen würden und selbige „vielleicht schneller als erwartet fertig gestellt werden könnten“. Ihre Fraktion könne sich eine weitere Ausdehnung der Alkverbotsverordnung durchaus vorstellen: „Koalitionär ist das aber noch nicht geklärt.“ Auch deshalb ist noch offen, ob so ein Antrag kommenden Donnerstag im Gemeinderat beschlossen werden kann. Auf der Tagesordnung steht er zumindest.

Ein Nein kommt von den Grünen bereits vorab. „Wir stehen Alkoholverboten sehr skeptisch gegenüber“, sagt GR Kathrin Heis. Die nun im Raum stehende Ausweitung auf den Rapoldipark könne sie „überhaupt nicht nachvollziehen“. Hier bräuchte es andere Lösungen.