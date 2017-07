Innsbruck – Heißt die Abschaffung des Pflegeregresses auch, dass gar nicht mehr auf das Vermögen zugegriffen werden kann? Egal ob ein, zwei oder fünf Häuser, keiner zahlt für seine Pflege mit seinem Vermögen? Diese Frage können selbst Experten noch nicht beantworten. Zu unklar sei das im Nationalrat von allen Parteien außer den NEOS beschlossene Aus für den Pflegeregress.

ÖVP-Landesrat Bernhard Tilg rechnet damit, dass es eine Sogwirkung in Tirols Altenheime gibt. Die Zahl der Bewohner werde kräftiger steigen als errechnet. Tilg wäre es lieber gewesen, die Finanzierung der Pflege auf ganz neue Beine zu stellen. Oder zumindest eine soziale Staffelung einzuführen. 2017 sind rund 178 Millionen Euro für die Pflege in Tirols Altenheimen budgetiert. Weniger als die Hälfte werden die Betroffenen zahlen, 97 Millionen Euro das Land und die Gemeinden. Gemeindeverbandschef Ernst Schöpf (ÖVP) bleibt dabei. Den Regress braucht es. Den Kinderregress würde er sozial gestaffelt wieder einführen. Das hieße, dass Kinder je nach Einkommen für ihre Eltern im Heim einen Beitrag zwischen 60 und 120 Euro im Monat zahlen müssten. 2008 wurde der Kinderregress abgeschafft. Die öffentliche Hand kompensierte das Ausbleiben der Zahlungen in Millionenhöhe.

Im Landtag waren der Sozialbericht und der Pflegeregress ein Thema. SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik fordert eine soziale Staffelung. Eine solche sei über die Einführung einer Erbschaftssteuer über einer Million Euro auch gewährleistet. Die Pflege sei mit der Gesundheit zu vergleichen. „Im Krankenhaus bekommt jeder dieselbe Behandlung und es wird nicht auf das Eigenheim zugegriffen.“ FPÖ-Chef Markus Abwerzger begrüßt das Aus für den Regress und fordert, mehr Heimplätze zu schaffen. Geld will er durch eine Verwaltungsreform hereinbringen. Die grüne Gesundheitssprecherin Gabi Fischer findet, dass die Abschaffung ohne Gegenfinanzierung „fahrlässig“ war. Es brauche eine soziale Staffelung, sonst sei das finanziell nicht zu schaffen. Eine soziale Staffelung will auch die Liste Fritz. Nur mehr Betten zu bauen, sei zu wenig. (aheu)