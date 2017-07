Von Catharina Oblasser

Kartitsch, Sillian – Letzte Woche sprachen sich hochrangige Vertreter aus Süd-, Ost- und Nordtirol sowie aus dem Veneto ganz klar und schriftlich gegen eine weitere alpenquerende Transitroute aus. Diese Route, die unter dem Namen „Alemagna“ bzw. „Cavallino-Tunnel“ bekannt ist, ist Thema eines Memorandums, das die Politiker und Vertreter der Alpenkonvention in Kartitsch unterzeichneten. Auf Osttiroler Seite will sich auch Landtagsabgeordneter Hermann Kuenz (ÖVP) anschließen. „Ich werde das Memorandum ebenfalls unterschreiben“, erklärt Kuenz im Rahmen eines Pressegesprächs. Es dürfe keine große Straße von Norditalien bis ins Pustertal geben, so Kuenz. Man sehe an der Verkehrsbelastung im Außerfern, was das für Konsequenzen haben würde. „Auch das Land vertritt ganz klar diese Meinung.“

Priorität soll nach Meinung von Kuenz die Umfahrung Sillian bekommen – auch im neuen Landtag, der am 25. Februar 2018 gewählt wird. „Es ist klar, dass das unendlich viel Geld kosten wird und dass es in Tirol auch andere Straßenbauvorhaben gibt“, sagt der ÖVP-Politiker. „Doch die vielbefahrene Bundesstraße, die mitten durch den Ort führt, ist eine riesige Belastung für die Sillianer.“

Apropos Wahlen: Die ÖVP-Bezirksliste für die Nationalratswahlen im Oktober wird am 13. Juli präsentiert. Die zwölf Namen sind aber noch nicht gereiht, das werde erst im August erfolgen, sagt Kuen­z. Die Liste soll viele neue Namen enthalten.