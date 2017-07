Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das geplante Alkoholverbot im Innsbrucker Rapoldipark wird in der morgigen Sitzung des Stadtsenats beschlossen werden. Zumindest mit den Stimmen der Bürgermeisterfraktion Für Innsbruck (FI) und der ÖVP. Die Grünen hatten bereits vergangene Woche ihre Ablehnung gegen die Ausweitung der Alkverbotszonen kundgetan. Ob die SPÖ sich für ein Verbot erwärmen wird, sollte sich in der gestrigen Klubsitzung der Roten am späten Abend entschieden haben. Wenn es aber nach Stadtparteiobmann Helmut Buchacher geht, „werden wir zustimmen“. Denn auch er bestätigt den von der Polizei aufgezeigten Handlungsbedarf im Rapoldipark. Wie berichtet, wurde das neue Verbot erst auf Ansuchen der Polizei hin eingehender geprüft.

Unabhängig von den Mehrheiten im Senat – in der folgenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag ist eine Mehrheit dafür bereits fix. Denn auch die FPÖ wird dem neuen Alkverbot zustimmen, wie Stadtparteiobmann Rud­i Federspiel auf TT-Anfrage sagt. Er reklamiert selbiges für sich: „Das ist eine meiner ältesten Forderungen.“

BM Christine Oppitz-Plörer kann sich auch weitere Verbotszonen vorstellen. Wie etwa beispielsweise das Areal rund um das Akademische Gymnasium. Ein generelles Alkoholverbot in allen städtischen Parks sei vorerst aber nicht realistisch. Weil hierzu laut Gesetz stets ein konkreter Missstand vorliegen müsse.

Vor weiteren Verdrängungseffekten warnt indes der Verein für Obdachlose in einem Brief an die Stadtpolitik. Ein Alkoholverbot im Rapoldipark käme, so der Verein, nichts anderem als einem Aufenthaltsverbot für suchtkranke und arme Menschen gleich. Diese Vertreibung könne dann zur Konzentration an anderen Plätzen führen – wie etwa der Kapuzinergasse bei der Teestube. Und das, so der Verein, „belastet die dortigen Bewohner überproportional stärker“. Schon jetzt bestünden genügend Sanktions- und Überwachungsmöglichkeiten für den Rapoldipark, sagt der Verein für Obdachlose. Die „Maghreb-Szene“ werde man mit einem Alkverbot nicht treffen, heißt es.

Vorerst fordert man die Politik auf, das bereits gestartete (Polizei-)Projekt „Gemeinsam sicher“ wirken zu lassen.