Innsbruck – Steigende Transitzahlen am Brenner sorgen einmal mehr für Diskussionen. Während für FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger bei Landeshauptmann Günther Platter (VP) endlich die Alarmglocken läuten müssten, wurden für die Grünen die Hausaufgaben gemacht. Aus ihrer Sicht müssten die Lkw-Mauten in Bayern und Italien erhöht werden.

„Die Wiedereinführung eines tauglichen sektoralen Fahrverbotes wäre seit Jahren möglich gewesen, denn 30 Prozent des Lkw-Verkehrs in Tirol sind reiner Ausweichverkehr, daher braucht es dringend Verhandlungen mit anderen Transitstaaten“, regt Abwerzger an. Kritik übt er an Tempo 100 im Unterland und bezeichnet die Geschwindigkeitsbremse als Kniefall vor Brüssel.

Der grüne Verkehrssprecher und Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig verweist darauf, dass „wir ohne Luft-100er und sektorales Fahrverbot Tausende Lkw mehr auf der Straße und deutlich schlechtere Luftwerte hätten“. Billiger Diesel in Österreich und billige Lkw-Mauten in Italien und in Deutschland seien die Gründe für mehr Lkw am Brenner. (TT)