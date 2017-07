Von Denise Daum

Innsbruck – Für die Freizeitbetreuung der Schüler am Nachmittag sowie Hilfspersonal für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind in Tirol die Gemeinden zuständig. Das bedeutet nicht nur einen bürokratischen Aufwand durch die Abrechnung von Förderungen und Elternbeiträgen sowie die Personalverwaltung. Es stellt die Gemeinden oftmals auch vor organisatorische Probleme, beispielsweise bei Krankenständen der Betreuungspersonen.

Seit dem Schuljahr 2016/17 besteht die Möglichkeit, diese Arbeit an die neu von der GemNova gegründete Bildungspool GmbH auszulagern. 20 Gemeinden machen das bereits, nun auch die Stadt Innsbruck. Ab dem kommenden Schuljahr muss sich die Stadt nicht mehr selbst um Organisation, Koordination und Durchführung der Freizeitbetreuung und Schulassistenz an städtischen Schulen kümmern. Der zuständige Stadtrat Ernst Pechlaner (SPÖ) erklärt, dass das vor allem ein höheres Maß an Flexibilität bringe. „Die GemNova verfügt über eine Personalreserve, auf die sie zurückgreifen kann. Für uns sinkt natürlich auch der Verwaltungsaufwand enorm.“ Eine Verbesserung sieht Pechlaner auch für die Angestellten: Sie kommen in ein geordnetes Beschäftigungsverhältnis und haben keine für das Schuljahr befristeten Verträge mehr. Das betrifft aktuell 17 Freizeitpädagogen und 47 Schulhelfer für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Das kostete die Stadt Innsbruck im Schuljahr 2016/17 knapp über eine Million Euro – Tendenz steigend, wie Pechlaner weiß.

Billiger wird es für die Stadt durch die Auslagerung freilich nicht – die GemNova rechnet ihren Aufwand, den sie durch die Organisation und Abwicklung hat, stundenweise ab. Ob es teurer wird, kann Pechlaner noch nicht abschätzen. „Es ist im Vorhinein schwer gegenzurechnen, was wir uns durch den reduzierten Verwaltungsaufwand sparen.“

Der Bildungspool beschäftigt aktuell rund 60 Personen, wie GemNova-Geschäftsführer Alois Rathgeb erklärt. „Unser Ziel ist es, so viele Gemeinden wie möglich mit dem Angebot zu erreichen und einen Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung und Qualitätssteigerung zu leisten.“