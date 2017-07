Innsbruck - Österreichisch-türkische Doppelstaatsbürgerschaften sind in Ausnahmefällen rechtlich möglich. Wenn die Mutter Österreicherin ist und der Vater aus der Türkei stammt, können die Kinder automatisch beide Staatsbürgerschaften besitzen. Diese Fälle sind allerdings überschaubar.

In den nächsten Monaten muss die Abteilung Staatsbürgerschaft in der Tiroler Landesregierung aber nicht weniger als 2900 Doppelstaatsbürgerschaften überprüfen. Sie wurden aus den 10.600 Tiroler Adressen herausgefiltert, die auf der türkischen Wählerevidenzliste für das umstrittene Verfassungsreferendum im April aufscheinen. Weil die betreffenden Personen aber nicht im Fremdenregister verzeichnet sind bzw. einen Aufenthaltstitel haben, geht das Land Tirol davon aus, dass es eigentlich österreichische Staatsbürger sein müssen.

Gleichzeitig liegt der Verdacht nahe, dass sie auch einen türkischen Pass besitzen. „Deshalb müssen wir jetzt herausfinden, welche Personen auf der Wählerevidenz legal eine österreichisch-türkische Staatsbürgerschaft besitzen und welche nicht", erklärt der Leiter der Abteilung Staatsbürgerschaftswesen Martin Plunger. Fall für Fall wird in den nächsten Monaten durchleuchtet. Jedenfalls müssen 2900 Staatsbürgerschaften kontrolliert werden. Besteht der Verdacht, dass es sich um illegale Doppelstaatsbürger handelt, wird die Aberkennung eingeleitet. Die Bundesländer wollen sich hier eng abstimmen und anhand von Musterverfahren vorgehen.

Ein Abgleich der Wählerevidenz mit den Melderegistern des Innenministeriums ergab nicht weniger als 96.000 Überschneidungen. Für das Referendum in der Türkei waren in Österreich 108.000 Türken wahlberechtigt. 4000 in Tirol lebende türkische Staatsbürger beteiligten sich an dem Referendum. Bei einer illegalen Doppelstaatsbürgerschaft verliert der Betroffene automatisch die österreichische. Damit er weiterhin hier bleiben kann, muss er um einen Aufenthaltstitel nach dem Fremdenrecht ansuchen. (pn)