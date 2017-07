Wörgl – Den Ausschüssen des Wörgler Gemeinderates wird eine personelle Diät verpasst. Wie berichtet, sind Vertrauenspersonen nicht mehr zugelassen. Ein Umstand, den Bürgermeisterin Hedi Wechner bei der jüngsten Gemeinderatssitzung mit der Antwort auf eine Anfrage an die Gemeindeaufsicht begründete. Sie selbst bedaure zwar die Entwicklung, andererseits sei aber sehr viel Vertrauliches an die Öffentlichkeit gelangt. Besonders bitter ist dies für die Grünen und die Jungen Wörgler, die nun überhaupt keine Vertreter mehr in den Ausschüssen haben.

Aber Gemeinderat Richard Götz (Grüne) glaubt im Ganzen nicht, dass die Vertrauenspersonen einfach aus den Ausschüssen verwiesen werden können. Was ihn aber besonders ärgert: „Durch die Unterstellung, dass sehr viele vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangten, versucht Wechner die Opposition und somit auch die Allgemeinheit von Informationen abzuschneiden.“ Es sei zynisch, wenn die Bürgermeisterin die Entwicklung bedauere, „denn schließlich ist ihr Verlangen nach der ungesetzlichen Verschwiegenheitspflicht dafür verantwortlich“. Bekanntlich hatte die Stadtchefin diese Verschwiegenheitserklärung eingefordert. Die Aufsichtsbehörde hat dies aber als nicht zulässig erklärt. „Das Tempo, mit der nun diese Behördenanordnung umgesetzt wird, ist mehr als erstaunlich, wenn man bedenkt, dass andere Behördenvorgaben jahrelang beharrlich ignoriert werden“, fügt Götz an.

„Hiermit hat das Wörgler Fraktionskartell (SPÖ und Freiheitliche) endgültig jegliche vernünftige Oppositionsarbeit bis aufs Minimalste eingeschränkt und – bedenklicher noch – die Kontrolle auf die eigene Arbeit endgültig dezimiert“, reagiert Patrice Konings, Obmann der Jungen Wörgler Volkspartei, auf die Ankündigung Wechners. Er dürfte damit auch den Jungen Wörglern, die einen Gemeinderat stellen, aus der Seele sprechen.

„Merkwürdig“ findet Konings „die Reaktion der Frau Bürgermeisterin auf den Antrag der Wiedereinführung des Personalausschusses“. Wechner hatte gegenüber der TT erklärt, sie habe keine Lust darauf, das Personal betreffende Dinge in der Öffentlichkeit zu diskutieren. „Fakt ist, dass das Personal aus öffentlichen Geldern bezahlt wird und deswegen auch die Öffentlichkeit Anspruch darauf hat, informiert zu werden, und zwar über die Kosten und auch die Grundlagen des Entscheidungsprozesses. Leider werden solche Entscheidungen in der Zukunft weiterhin in den Hinterzimmern des Stadtamtes getroffen“, sagt Konings.

Wie berichtet, haben die bürgerlichen Listen und die Grünen die Wiedereinführung des Personalausschusses gefordert. Just in der Sitzung, in der der neue Finanzchef der Stadt vorgestellt wurde. Er war zuvor Gemeinderat der Liste Wechner. Seine Anstellung ist vom Stadtrat genehmigt worden. Für Personalreferent Vize-BM Mario Wiechenthaler (Freiheitliche Wörgler Liste, FWL) ist der Sinn eines Personalausschusses zu hinterfragen. „Die kleinen Fraktionen könnten da ohnedies nicht mitstimmen“, sagt er. Also wäre es die gleiche Situation wie im Stadtrat. (wo)