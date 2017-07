Imst – 17 Ja, ein Nein und ein­e Enthaltung – das Votum des Imster Gemeinderates für eine Begegnungszone, den so genannten „Shared Space“, war am Dienstagabend eindeutig. Gelten sollte diese Verordnung, die nun in die Begutachtung geht, vom Vorderen und Hinteren Sparkassenplatz durch die Kramergasse in die Pfarrgasse zur Kreuzung Franz-Xaver-Rennstraße. Außerdem werden Teile der Florian- und der Schustergasse sowie der Malchbachgasse in diese 20-km/h-Zone fallen, in der Fußgänger, Radfahrer und motorisierte Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt im friedlichen Miteinander die Flächen teilen sollten.

Wie diese Begegnungszone genau eingegrenzt wird, darüber will Verkehrsreferent Hein­i Gstrein gemeinsam mit der Stadtpolizei in der kommenden Woche informieren.

Im Gemeinderat herrschte am Dienstagabend weitgehende Einigkeit. Eine Gegenstimme kam von SP-Vertreter Vincenzo Diana: Ihm wäre eine permanente Fußgängerzone am liebsten gewesen. „Warum sollte es zu einer Verkehrs­beruhigung kommen?“, fragte er in Richtung Heini Gstrein. Diana geht davon aus, dass die Verkehrsfrequenz die gleiche bleiben werde: „Es gibt schon jetzt eine 20er-Zone in der Kramergasse und im Prinzip ist es nur der Gehsteig, der wegkommt.“ Die Kramergasse befindet er zu schmal für eine Begegnungszone.

GR Hannes Gstrein, Mitglied des Verkehrsausschusses, klärte seinerseits auf, „dass wir entweder eine Fußgängerzone oder eine Begegnungszone schaffen müssen, weil eben der Gehsteig weg ist“. Ausschuss-Obmann Heini Gstrein ist wiederum davon überzeugt, dass „die meisten, die von der Ober- in die Unterstadt müssen, dann die Umfahrung nehmen werden“. Offen blieb die Frage nach Bestuhlung vor den Gastronomiebetrieben.Insgesamt fasste BM Stefan Weirather zusammen, dass der Beschluss „ein Bekenntnis zur Weiterentwicklung“ sei. Vizebürgermeister Gebi Mantl stellte fest: „Shared Space ist für mich keine Lösung auf Dauer. Nach ein paar Jahren wird man sicher über die Fußgängerzone reden müssen.“ (pascal)